ВОЗ зафиксировала рекорд по числу умерших от коронавируса за неделю

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За прошлую неделю от коронавирусной инфекции по всему миру умерли 93 882 человека. Об этом говорится в еженедельном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это стало рекордным числом летальных исходов из-за COVID-19 за неделю с начала пандемии. По сравнению с предыдущей неделей количество смертей увеличилось на 9%. В целом от коронавирусной инфекции в мире скончались более 2 млн человек.

При этом число выявленных случаев заболевания в мире сократилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей, составив 4,7 млн человек. По данным ВОЗ, количество заболевших в мире превысило 94 млн.

При этом университет Джонса Хопкинса сообщает о 96 млн заболевших.