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Пандемия коронавируса ,  
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В России спрос на долгосрочный каршеринг вырос до 40%

Об этом заявили крупнейшие игроки рынка. Причиной стала пандемия, вынудившая ввести дистанционку; сказалось и развитие внутреннего туризма, произошедшее на фоне запрета выезда за границу
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В российских сервисах каршеринга как минимум на 30–40% вырос спрос на суточную и долгосрочную аренду автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка.

Причиной этому стала в том числе пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой в прошлом году был введен режим дистанционной работы и появилась необходимость соблюдения социальной дистанции в общественных местах и транспорте, считают в сервисе «Делимобиль». Кроме того, сказались ограничения по выезду за границу, что привело к развитию внутреннего туризма на каршеринге.

По данным «Делимобиля», число суточных аренд год к году выросло более чем на 30%. Вместе с тем средний чек аренды увеличился более чем на 20%, а число преодоленных километров клиентами — на 30%.

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Экономика
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

О росте числа долгосрочных поездок заявляют и в сервисе YouDrive. Компания запустила пакеты с суточными тарифами только в октябре прошлого года, однако за столь короткий промежуток времени доля долгосрочных аренд выросла в среднем на 40%.

В сервисе BelkaCar сообщили, что количество суточных поездок в 2020-м выросло в 2,5 раза к предыдущему году, длина поездки также постоянно растет. Тренд на увеличение длительности поездок наблюдают и в крупнейшем сервисе «Яндекс.Драйв», при этом не уточняя показателей.

У «Делимобиля» суточный тариф на аренду автомобиля составляет от 2,9 тыс. до 3,5 тыс. руб. (пакет включает до 150 км пробега). YouDrive предлагает клиентам цену от 1,5 тыс. до 1,9 тыс. руб., при этом километраж считается отдельно. Для пользователей BelkaCar по достижении 1,6 тыс. руб. в поминутной тарификации суточный тариф подключается автоматически (включает 100 км). В приложении «Яндекс.Драйв» можно самостоятельно выбирать нужное время и число километров в тарифе.

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«Яндекс» вычислил границу выгоды между своей машиной, каршерингом и такси
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев в беседе с «Коммерсантом» заявил, что операторы каршеринга сами активно продвигают долгосрочную аренду, поэтому рост спроса на подобные тарифы логичен. К тому же, отметил он, в последнее время представители рынка «начали позиционировать себя как операторы внутреннего туризма». С точки зрения бизнеса это обусловлено тем, что пакетные тарифы более маржинальны, а простой машины приносит убытки, пояснил Николаев.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов сообщил изданию, что если раньше сервисы каршеринга тратили значительные средства на привлечение клиентов, то сейчас все более озабочены рентабельностью бизнеса. По его мнению, в ближайшей перспективе компании будут менее агрессивными в борьбе за долю рынка или наращивание автопарка, а долгосрочные тарифы при этом призваны повысить эффективность.

Автор
Михаил Юшков
каршеринг рост спроса
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