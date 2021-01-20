В России спрос на долгосрочный каршеринг вырос до 40%

Об этом заявили крупнейшие игроки рынка. Причиной стала пандемия, вынудившая ввести дистанционку; сказалось и развитие внутреннего туризма, произошедшее на фоне запрета выезда за границу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В российских сервисах каршеринга как минимум на 30–40% вырос спрос на суточную и долгосрочную аренду автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей рынка.

Причиной этому стала в том числе пандемия коронавируса COVID-19, из-за которой в прошлом году был введен режим дистанционной работы и появилась необходимость соблюдения социальной дистанции в общественных местах и транспорте, считают в сервисе «Делимобиль». Кроме того, сказались ограничения по выезду за границу, что привело к развитию внутреннего туризма на каршеринге.

По данным «Делимобиля», число суточных аренд год к году выросло более чем на 30%. Вместе с тем средний чек аренды увеличился более чем на 20%, а число преодоленных километров клиентами — на 30%.

О росте числа долгосрочных поездок заявляют и в сервисе YouDrive. Компания запустила пакеты с суточными тарифами только в октябре прошлого года, однако за столь короткий промежуток времени доля долгосрочных аренд выросла в среднем на 40%.