Росстат включил в расчет инфляции подписки на каршеринг и убрал ковры

Теперь оценивать инфляцию в России будут на основе расширенного списка, в который в числе прочих товаров вошли лекарства от COVID, маски, подписки на каршеринг и онлайн-кинотеатры. Ковры и ртутные градусники из него исключили

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Росстат изменил список товаров и услуг, на основании которых рассчитывается уровень инфляции в России. Всего в нем оказалось 556 позиций — на 36 больше, чем в прошлом году.

Среди новых товаров больше всего лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. В 2021 году Росстат будет вести мониторинг цен на 53 препарата, из них пять используются в лечении COVID-19 (азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис) и витамин Д3). Также в список вошли маски, антисептик для рук и одноразовые шприцы. Расширился и список медицинских услуг — в список попали гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ, а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому.

«Важным шагом стало включение в ежемесячную оценку индекса потребительских цен подписки на онлайн- и видеосервисы, а также каршеринг — услуги аренды автомобилей», — сообщили в Росстате.

При этом из списка исключен ряд товаров, которые, как полагает Росстат, перестали пользоваться спросом у потребителей, а значит, и не отражают реальную картину с инфляцией. Среди них, например, шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры. Вместо цен на ртутные градусники теперь Росстат будет мониторить стоимость безртутных галинстановых термометров. В них вместо ртути используется смесь галлия, индия и олова. Это связано с тем, что Россия в 2014 году присоединилась к Минаматской конвенции по ртути и с 2020 года производство ртутных градусников в стране прекращено.

Улучшить качество мониторинга Росстат планирует также и за счет увеличения источников информации о ценах. Сейчас ведомство в соответствии с методикой ежемесячно выборочно проверяет цены в отдельных магазинах и торговых точках в различных городах России. Теперь для контроля будут использоваться данные с касс магазинов. «Для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники. Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг», — пояснили в Росстате.