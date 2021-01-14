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Росстат включил в расчет инфляции подписки на каршеринг и убрал ковры

Теперь оценивать инфляцию в России будут на основе расширенного списка, в который в числе прочих товаров вошли лекарства от COVID, маски, подписки на каршеринг и онлайн-кинотеатры. Ковры и ртутные градусники из него исключили
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Росстат изменил список товаров и услуг, на основании которых рассчитывается уровень инфляции в России. Всего в нем оказалось 556 позиций — на 36 больше, чем в прошлом году.

Среди новых товаров больше всего лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. В 2021 году Росстат будет вести мониторинг цен на 53 препарата, из них пять используются в лечении COVID-19 (азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис) и витамин Д3). Также в список вошли маски, антисептик для рук и одноразовые шприцы. Расширился и список медицинских услуг — в список попали гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ, а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому.

«Важным шагом стало включение в ежемесячную оценку индекса потребительских цен подписки на онлайн- и видеосервисы, а также каршеринг — услуги аренды автомобилей», — сообщили в Росстате.

При этом из списка исключен ряд товаров, которые, как полагает Росстат, перестали пользоваться спросом у потребителей, а значит, и не отражают реальную картину с инфляцией. Среди них, например, шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели и ковры. Вместо цен на ртутные градусники теперь Росстат будет мониторить стоимость безртутных галинстановых термометров. В них вместо ртути используется смесь галлия, индия и олова. Это связано с тем, что Россия в 2014 году присоединилась к Минаматской конвенции по ртути и с 2020 года производство ртутных градусников в стране прекращено.

Улучшить качество мониторинга Росстат планирует также и за счет увеличения источников информации о ценах. Сейчас ведомство в соответствии с методикой ежемесячно выборочно проверяет цены в отдельных магазинах и торговых точках в различных городах России. Теперь для контроля будут использоваться данные с касс магазинов. «Для расчета инфляции будут в том числе использоваться данные контрольно-кассовой техники. Это позволит расширить число магазинов, в которых будет вестись ценовой мониторинг, а также список отслеживаемых товаров и услуг», — пояснили в Росстате.

Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2020 года в 4,9%
Экономика
Фото:Евгений Курсков / AP

При расчете индекса потребительских цен Росстат учитывает динамику стоимости всех товаров и услуг, включенных в потребительскую корзину, присваивая каждому показателю свой вес в итоговом результате.

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Итоговые данные об инфляции в 2020 году Росстат опубликовал 31 декабря. По его оценкам, уровень инфляции за год составил 4,9%. Индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос на 1,5% к ноябрю и на 6,7% в годовом выражении. Однако отдельные товары подорожали намного сильнее. Например, годовой рост цен на сахар составил 64,54%. Цена на подсолнечное масло стала выше на 25,91% по сравнению с показателем за 2019 год. Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи подорожали на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%.

Автор
Георгий Тадтаев
инфляция Росстат
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