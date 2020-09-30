«Яндекс» вычислил границу выгоды между своей машиной, каршерингом и такси

Для среднего автовладельца дешевле пользоваться каршерингом, чем покупать машину за 2–3 млн руб. Но для этого нужно брать в аренду машины экономкласса и терять в комфорте

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве владеть собственным автомобилем стоимостью до миллиона рублей выгоднее, чем пользоваться такси или каршерингом. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса», которые подсчитали стоимость владения новой машиной в течение трех лет после покупки и сравнили эти затраты с расходами на такси и каршеринг при сопоставимом пробеге. С результатами исследования ознакомился РБК.

«Яндекс» владеет крупными сервисами на этих рынках — «Яндекс.Такси» и каршерингом «Яндекс.Драйв».

«Владеть машиной стоимостью от двух до трех миллионов — уже дороже, чем ездить на каршеринге, если пользоваться автомобилями экономкласса, но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт». Это если исходить из среднего годового пробега для России», — утверждают авторы исследования.

Однако они отметили, что чем меньше общая протяженность поездок, тем более выгодными альтернативами покупке машины становятся такси и каршеринг.

На странице исследования есть калькулятор для сравнения стоимости владения машиной в разных регионах страны при разном пробеге и затрат на каршеринг и такси разного класса.