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«Яндекс» вычислил границу выгоды между своей машиной, каршерингом и такси

Для среднего автовладельца дешевле пользоваться каршерингом, чем покупать машину за 2–3 млн руб. Но для этого нужно брать в аренду машины экономкласса и терять в комфорте
Яндекс YNDX ₽5 075,2 -0,39% Купить
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве владеть собственным автомобилем стоимостью до миллиона рублей выгоднее, чем пользоваться такси или каршерингом. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса», которые подсчитали стоимость владения новой машиной в течение трех лет после покупки и сравнили эти затраты с расходами на такси и каршеринг при сопоставимом пробеге. С результатами исследования ознакомился РБК.

«Яндекс» владеет крупными сервисами на этих рынках — «Яндекс.Такси» и каршерингом «Яндекс.Драйв».

«Владеть машиной стоимостью от двух до трех миллионов — уже дороже, чем ездить на каршеринге, если пользоваться автомобилями экономкласса, но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт». Это если исходить из среднего годового пробега для России», — утверждают авторы исследования.

Однако они отметили, что чем меньше общая протяженность поездок, тем более выгодными альтернативами покупке машины становятся такси и каршеринг.

На странице исследования есть калькулятор для сравнения стоимости владения машиной в разных регионах страны при разном пробеге и затрат на каршеринг и такси разного класса.

Во сколько обходится личный автомобиль

Большую часть расходов на содержание и эксплуатацию нового автомобиля составляет амортизация — снижение его цены. Ее доля достигает 53% от ежемесячных расходов. На втором месте оказалось страхование КАСКО — 22% расходов, и только на третьем затраты на покупку топлива — 13% при среднем по России годовом пробеге. В затраты также вошли стоимость техобслуживания, мойки, сезонной смены шин и транспортный налог. При этом расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы, так же как и проценты по кредиту на покупку машины, в стоимость владения включены не были.

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Самой дорогой моделью в обзоре оказался Mercedes-Benz G-класса AMG стоимостью 17,4 млн руб. В месяц содержание такой машины обходится в 357 тыс. руб., причем 272 тыс. из них — это амортизация. Меньше всех тратят владельцы LADA Granta — в среднем она обходится владельцу в 13 тыс. руб. в месяц.

Структура расходов на владение машиной изменяется в зависимости от ее цены. Чем дороже автомобиль, тем ниже доля затрат на на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. У машин премиум класса 60–70% месячных расходов — это амортизация. На втором месте — стоимость смены шин.

У бюджетных автомобилей главные статьи расходов — амортизация и топливо примерно в равных долях, на третьем месте КАСКО. То есть владельцы десяти самых дешевых машин тратят на топливо в среднем 5400 руб. в месяц и это около трети от общей суммы расходов. А те, кто ездит на десяти самых дорогих автомобилях, заправляются в среднем на 5800 руб. в месяц, но для них это всего 4% от всех затрат.

Власти Москвы разрабатывают приложение, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать свои машины в краткосрочную аренду. Приложение «Народный каршеринг» будет собственностью правительства города, оно же будет «внимательно смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством», сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Собственник автомобиля, по его словам, сможет сам определять, кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее.в При помощи разрабатываемого сервиса автомобиль поможет владельцу заработать, а городу — разгрузить дороги, рассчитывает Ликсутов. Он привел статистику, по которой более 90% времени личный автомобиль не используется.

Одним из главных неудобств эксперты назвали значительное повышение стоимости полиса ОСАГО, поскольку его придется оформлять для неограниченного круга лиц. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, частота ДТП по каршеринговым автомобилям выше, чем по автомобилям такси, и если система «Народный каршеринг» будет запущена, за оформление ОСАГО придется платить больше, чем по стандартному автомобилю.

Авторы
Владислав Гордеев, Анастасия Скрынникова
«Яндекс» каршеринг такси автомобили
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