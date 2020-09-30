«Яндекс» вычислил границу выгоды между своей машиной, каршерингом и такси

Во сколько обходится личный автомобиль
Большую часть расходов на содержание и эксплуатацию нового автомобиля составляет амортизация — снижение его цены. Ее доля достигает 53% от ежемесячных расходов. На втором месте оказалось страхование КАСКО — 22% расходов, и только на третьем затраты на покупку топлива — 13% при среднем по России годовом пробеге. В затраты также вошли стоимость техобслуживания, мойки, сезонной смены шин и транспортный налог. При этом расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы, так же как и проценты по кредиту на покупку машины, в стоимость владения включены не были.
Самой дорогой моделью в обзоре оказался Mercedes-Benz G-класса AMG стоимостью 17,4 млн руб. В месяц содержание такой машины обходится в 357 тыс. руб., причем 272 тыс. из них — это амортизация. Меньше всех тратят владельцы LADA Granta — в среднем она обходится владельцу в 13 тыс. руб. в месяц.
Структура расходов на владение машиной изменяется в зависимости от ее цены. Чем дороже автомобиль, тем ниже доля затрат на на техобслуживание, ОСАГО и особенно на топливо. У машин премиум класса 60–70% месячных расходов — это амортизация. На втором месте — стоимость смены шин.
У бюджетных автомобилей главные статьи расходов — амортизация и топливо примерно в равных долях, на третьем месте КАСКО. То есть владельцы десяти самых дешевых машин тратят на топливо в среднем 5400 руб. в месяц и это около трети от общей суммы расходов. А те, кто ездит на десяти самых дорогих автомобилях, заправляются в среднем на 5800 руб. в месяц, но для них это всего 4% от всех затрат.
Власти Москвы разрабатывают приложение, с помощью которого автовладельцы смогут сдавать свои машины в краткосрочную аренду. Приложение «Народный каршеринг» будет собственностью правительства города, оно же будет «внимательно смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством», сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Собственник автомобиля, по его словам, сможет сам определять, кому разрешить брать в аренду свою машину (возраст, опыт и др.) и где вернуть ее.в При помощи разрабатываемого сервиса автомобиль поможет владельцу заработать, а городу — разгрузить дороги, рассчитывает Ликсутов. Он привел статистику, по которой более 90% времени личный автомобиль не используется.
Одним из главных неудобств эксперты назвали значительное повышение стоимости полиса ОСАГО, поскольку его придется оформлять для неограниченного круга лиц. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, частота ДТП по каршеринговым автомобилям выше, чем по автомобилям такси, и если система «Народный каршеринг» будет запущена, за оформление ОСАГО придется платить больше, чем по стандартному автомобилю.
Авторы
Владислав Гордеев, Анастасия Скрынникова