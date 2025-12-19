Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. В 2008–2011-м, когда Путин занимал пост премьер-министра, программа носила название «Прямой разговор с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, общение граждан совмещено с ответами на вопросы журналистов.