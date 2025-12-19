 Перейти к основному контенту
Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн

Владимир Путин подводит итоги 2025 года. Как и в прошлом году, прямая линия совмещена с пресс-конференцией: президент отвечает на вопросы россиян и находящихся в зале журналистов
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:55

Дмитрий Песков заявил, что цель «Прямой линии» - «ознакомить президента с максимальной палитрой тем, которые затрагивают граждане». «Таким образом президент получает понимание того, какие темы волнуют граждан».

11:31

Прямая линия пройдет в Гостином дворе. Утром на входе образовалась очередь из желающих попасть внутрь журналистов. 

Video

11:24

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже в среду до поздней ночи работал в Кремле и готовился к прямой линии.

11:11

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. В 2008–2011-м, когда Путин занимал пост премьер-министра, программа носила название «Прямой разговор с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, общение граждан совмещено с ответами на вопросы журналистов.

11:00

Общение граждан с президентом в формате прямой линии регулярно проходит в России с 2001 года. Оно не проводилось в 2004, 2012, 2020 и 2022 годах. В 2008–2011-м, когда Путин занимал пост премьер-министра, программа носила название «Прямой разговор с Владимиром Путиным». Как и в прошлом году, общение граждан совмещено с ответами на вопросы журналистов.

Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок, Виктория Полякова Виктория Полякова
Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямой эфир
