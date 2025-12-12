 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Новые ограничения в отношении Telegram на данный момент не вводятся, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — сказали в ведомстве.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Matthias Balk / DPA / Global Look Press

С 22 октября в России начали ограничивать доступ к Telegram и WhatsApp (последний принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). С 13 августа в обоих мессенджерах недоступны звонки.

Telegram и раньше сталкивался с ограничениями. С апреля 2018-го по июнь 2020 года доступ к нему был заблокирован после отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи дешифрования. Ограничения сняли, после того как бизнесмен сообщил об улучшении механизмов выявления и удаления «экстремистской пропаганды».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Роскомнадзор Telegram ограничения
