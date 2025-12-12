Роскомнадзор заявил об отсутствии новых ограничений для Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Новые ограничения в отношении Telegram на данный момент не вводятся, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — сказали в ведомстве.

С 22 октября в России начали ограничивать доступ к Telegram и WhatsApp (последний принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). С 13 августа в обоих мессенджерах недоступны звонки.

Telegram и раньше сталкивался с ограничениями. С апреля 2018-го по июнь 2020 года доступ к нему был заблокирован после отказа основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ ключи дешифрования. Ограничения сняли, после того как бизнесмен сообщил об улучшении механизмов выявления и удаления «экстремистской пропаганды».