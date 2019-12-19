Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа, рекомендации России по борьбе с отмыванием, суды игнорируют гарантии амнистии капиталов, Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма; главные новости — в обзоре РБК

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

Нижняя палата Конгресса США, которую контролируют демократы, поддержала обвинения в адрес президента Дональда Трампа. Законодатели согласились отстранить его от должности по двум пунктам обвинения: превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу.

Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, члены которого решат, оправдать ли Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Ожидается, что верхняя палата обсудит этот вопрос уже в январе. Большинство в сенате у Республиканской партии.

Сам Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане, назвал случившееся «самоубийством Демократической партии». По его словам, демократы были готовы отправить его в отставку еще до того, как он стал кандидатом в президенты. «Это первый случай, когда отстранить пытаются президента, не совершившего преступления. Демократы просто обесценили процесс импичмента», — сказал Трамп.

Он стал третьим президентом, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998-м. Сенат оправдал обоих и проголосовал против их отстранения от должности.



России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников



Международная группа по борьбе с отмыванием (FATF) рекомендовала руководству России активнее применять против госслужащих конфискацию незаконного имущества, а также расширить перечень изымаемых активов.