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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампа, рекомендации России по борьбе с отмыванием, суды игнорируют гарантии амнистии капиталов, Генассамблея ООН приняла резолюцию России против нацизма; главные новости — в обзоре РБК
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

Нижняя палата Конгресса США, которую контролируют демократы, поддержала обвинения в адрес президента Дональда Трампа. Законодатели согласились отстранить его от должности по двум пунктам обвинения: превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу.

  • Теперь вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, члены которого решат, оправдать ли Трампа или подтвердить его вину и сместить с должности. Ожидается, что верхняя палата обсудит этот вопрос уже в январе. Большинство в сенате у Республиканской партии.
  • Сам Трамп, выступая перед своими сторонниками в Мичигане, назвал случившееся «самоубийством Демократической партии». По его словам, демократы были готовы отправить его в отставку еще до того, как он стал кандидатом в президенты. «Это первый случай, когда отстранить пытаются президента, не совершившего преступления. Демократы просто обесценили процесс импичмента», — сказал Трамп.
  • Он стал третьим президентом, подвергшимся импичменту. Ранее палата представителей выносила обвинения Эндрю Джексону в 1868 году и Биллу Клинтону в 1998-м. Сенат оправдал обоих и проголосовал против их отстранения от должности.


России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников


Международная группа по борьбе с отмыванием (FATF) рекомендовала руководству России активнее применять против госслужащих конфискацию незаконного имущества, а также расширить перечень изымаемых активов.

  • В FATF пришли к выводу, что Россия не является крупным центром отмывания, но выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом. Речь идет о наркоторговле, хищениях из бюджета, уходе от налогов, коррупции и т.д.
  • Ущерб от расследованных преступлений достигает 220 млрд руб. ежегодно за период 2014–2018 годов. При этом за весь этот срок у преступников было изъято 318,5 млрд руб.
  • У чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь при значительных расхождениях между официально задекларированными доходами и расходами, отмечает FATF. По последним данным (за 2017 год), у госслужащих было конфисковано 8,8 млрд руб. необъяснимого происхождения.
  • В Минюсте не ответила на вопросы РБК об ужесточении наказания для чиновников. Там отметили лишь, что проекты нормативных актов разрабатываются в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции.

Дело Израйлита привели как пример бреши в законе об амнистии капиталов

Несмотря на разъяснения Верховного суда о запрете на использование против бизнесменов спецдеклараций, поданных в рамках амнистии капиталов, суды продолжают игнорировать предписания вышестоящих инстанций, пишут «Ведомости». В данном случае речь идет о совладельце компании «Усть-Луга» Валерии Израйлите.

  • Дело Израйлита стало одним из громких случаев использования амнистии капиталов против бизнеса. Закон об амнистии капиталов гарантирует, что добровольное раскрытие информации о зарубежных активах и счетах не может стать основанием для уголовного дела. Тем не менее ФСБ попыталась возбудить на основании документа новые уголовные дела против бизнесмена.
  • Точку в споре в ноябре поставил президиум Верховного суда: он разъяснил, что сведения из декларации нельзя получить даже по решению и запросу суда, как и использовать их в качестве доказательств в уголовных, административных и налоговых делах.
  • Несмотря на это, по данным издания, предоставить спецдекларацию по-прежнему требуют Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Запросы в ФНС направлены в рамках процедуры банкротства. Признать Израйлита банкротом требуют Балтинвестбанк, которому предприниматель задолжал 235 млн руб.


Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

В Генеральной Ассамблее ООН состоялось голосование по резолюции, представленной Россией. Документ поддержали 133 страны, воздержались — 52, против проголосовали США и Украина.

  • Резолюция предусматривает рекомендации для стран по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны, а также оценки преступлений нацистского режима.
  • Авторы документа также призывают государства избавиться от любых форм расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне.
Автор: Сергей Витько
Футурология: Сколько вариантов будущего нас ждет и как оно изменит людей Все материалы
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