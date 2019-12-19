Трамп назвал свой импичмент «самоубийством демократов»

По словам президента США, демократы желали его отставки еще до начала избирательной кампании в 2016 году

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Президент Дональд Трамп отреагировал на результаты голосования в Палате представителей, утвердившей документ о его импичменте. Он назвал случившееся «самоубийством Демократической партии», сообщает издание Breibart.

Выступая на митинге перед своими сторонниками в Мичигане, Трамп заявил, что демократы были готовы отправить его в отставку еще до того, как он стал кандидатом. По его словам, демократы теперь решили ответить ему за поражение в 2016 году, хотя у Хиллари Клинтон изначально не было шансов.

Трамп добавил, что будет рад если Хиллари Клинтон снова выдвинет свою кандидатуру, на что толпа ответила криками «Запри ее».

«Это первый случай, когда отстранить пытаются президента, не совершившего преступления. Демократы просто обесценили процесс импичмента. В следующем году американцы отреагируют на это и вышвырнут Нэнси Пелоси (спикера Палаты представителей от Демократической партии — РБК) из ее кресла», — пообещал Трамп.

В ходе голосования в Палате представителей конгрессмены согласились отстранить президента от должности по двум пунктам обвинения. В обоих случаях импичмент Трампа не получил ни одного голоса поддержки от Республиканской партии.