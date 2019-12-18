Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по противодействию героизации нацизма. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 133 страны, воздержались — 52, против проголосовали США и Украина.

Резолюция предусматривает рекомендации для государств в законотворческой и образовательной области по предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны и оценки преступлений нацистского режима. Также в документе авторы призывают страны избавиться от любых форм расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне.

В ноябре третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генассамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюции России, осуждающей попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии. Соответствующий вопрос российская сторона ежегодно выносит на заседании ГА ООН, против него традиционно голосуют только два государства — Украина и США.