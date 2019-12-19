Дело Израйлита привели как пример бреши в законе об амнистии капитала

Запрет использовать декларации в судах формально не касается дел о банкротствах, следует из дела Валерия Израйлита

Валерий Израйлит (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Решение Верховного суда, запрещающее использовать данные из налоговых декларациях в качестве доказательств в судах, формально распространяется только на уголовные и административные дела. Как сообщают «Ведомости», из-за бреши в законе декларации можно затребовать в делах о банкротстве.

В качестве примера издание приводит ситуацию с предпринимателем Валерием Израйлитом. Его декларацию у Федеральной налоговой службы требуют Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Росимущество в свою очередь оспаривает реструктуризацию долга бизнесмена перед Балтбизнесбанком, которому он должен 235 млн руб. Ведомство указывает, что Израйлит не может расплачиваться по долгам, поскольку в его отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга. Росимущество настаивает на том, что суду нужно определить полный перечень имущества и ценных бумаг Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов, указано в материалах дела.

ФНС декларацию не выдает, ссылаясь на налоговую тайну, а адвокаты бизнесмена в свою очередь подали апелляционную жалобу на определение суда об истребовании спецдекларации из ФНС.

Декларация Израйлита стала поводом для рассмотрения его дела в Верховном суде. В 2017 году документ изъяли в ФНС следователи ФСБ с санкции суда в ходе расследования уголовного дела, однако высшая судебная инстанция признала такие действия необоснованными.

Эксперты расходятся во мнениях, каким образом ликвидировать брешь в законе. Так, руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов считает, что можно поправить закон и распространить его влияние на все дела. В свою очередь партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин уверен, что специально оговаривать защиту от использования декларации в делах о банкротствах не нужно. Если нельзя использовать декларацию в уголовных и административных делах, то уж в гражданских и подавно: это общий подход в праве, а все случаи в законе не описать, указывает он.