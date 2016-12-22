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Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
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Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Общество, 14:10
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Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Верховный суд Греции постановил экстрадировать его во Францию, где россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Обвинения против него также выдвигали Москва и Вашингтон
Александр Винник (Фото: Petros Giannakouris / AP)

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов россиянина Александра Винника на решение суда первой инстанции о выдаче Винника во Францию, где его обвиняют в краже личных данных и вымогательстве. Об этом РБК сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

«Апелляция была отклонена, при этом даже заседание не было открыто, мы просто зашли, нам сказали «отклонено». Процедуры были нарушены. У нас есть процессуальные возможности приостановить экстрадицию Александра в разные страны», — рассказал Мусатов.

Сам Винник заявил, что продолжит голодовку, которую держит с 26 ноября. «Решение давно принято. Я буду голодать до возвращения на Родину. Без компромиссов», — сказал он, передает «РИА Новости» из зала суда.​

На Кипре отозвали иск к Виннику о мошенничестве
Общество

Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Он является специалистом по информационным технологиям. Минюст США обвинил его в мошенничестве на $4 млрд. По версии следствия, Винник похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году. В России против Винника также расследуют дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В июне этого года МВД возбудило уголовное дело. Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал Винника. В мае он направил из афинской тюрьмы в Генпрокуратуру и МВД заявление, в котором признался в кибермошенничестве на 750 млн руб.

В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника
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Суд Салоников в октябре и декабре 2017 года удовлетворил как запрос США на выдачу Винника, так и запрос России. После запроса Парижа в июле этого года суд также постановил экстрадировать Винника во Францию. В ноябре кипрский суд отозвал иск к Виннику о мошенничестве из-за «слабости обвинительной составляющей».

МИД России объяснял позицию Афин «внешним давлением». «Греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в наших двусторонних отношениях», — заявляли в ведомстве.

Авторы: Константин Ткаченко, Егор Губернаторов.
Теги: Греция , Александр Винник , экстрадиция
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