В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника

Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс против россиянина Александра Винника, которого обвиняют в миллиардных махинациях с криптовалютой. Об этом сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.

Он рассказал, что в тюрьму «Дьявата» прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса. Мусатов отметил, что Виннику было отказано в адвокате, а также в присутствии российского консула, которого он требовал. В результате он отказался давать показания по существу.

Кроме того, адвокат рассказал о допросе Винника российскими правоохранителями днем ранее. В запросе УВД по СВАО (Москва) следователь обратился с просьбой допросить Винника в качестве обвиняемого в рамках дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 159.6 УК. По словам Мусатова, допрос Винника сотрудником прокуратуры Москвы состоялся в присутствии представителей греческого правосудия и третьих лиц. Однако россиянин отказался от дачи показаний из-за отсутствия адвоката, а также потому что информация, рассказанная в присутствии греческих правоохранителей, может быть использована против него Грецией, Францией и США. В связи с этим допрос перенесли на 5 октября.

В середине сентября Верховный суд Греции опубликовал решение об одобрении экстрадиции Александра Винника в Россию. Адвокат Винника пояснил РБК, что существуют два решения об экстрадиции россиянина — в Россию и в США, и они равноценны.