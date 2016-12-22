В Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника

Прокуратура греческого города Салоники начала уголовный процесс против россиянина Александра Винника, которого обвиняют в миллиардных махинациях с криптовалютой. Об этом сообщил РБК адвокат Тимофей Мусатов.
Он рассказал, что в тюрьму «Дьявата» прибыли два следователя греческой финансовой полиции и объявили о допросе Винника в связи с началом уголовного процесса. Мусатов отметил, что Виннику было отказано в адвокате, а также в присутствии российского консула, которого он требовал. В результате он отказался давать показания по существу.
Кроме того, адвокат рассказал о допросе Винника российскими правоохранителями днем ранее. В запросе УВД по СВАО (Москва) следователь обратился с просьбой допросить Винника в качестве обвиняемого в рамках дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 159.6 УК. По словам Мусатова, допрос Винника сотрудником прокуратуры Москвы состоялся в присутствии представителей греческого правосудия и третьих лиц. Однако россиянин отказался от дачи показаний из-за отсутствия адвоката, а также потому что информация, рассказанная в присутствии греческих правоохранителей, может быть использована против него Грецией, Францией и США. В связи с этим допрос перенесли на 5 октября.
В середине сентября Верховный суд Греции опубликовал решение об одобрении экстрадиции Александра Винника в Россию. Адвокат Винника пояснил РБК, что существуют два решения об экстрадиции россиянина — в Россию и в США, и они равноценны.Россиянин был задержан греческой полицией по запросу США в июле 2017 года. Американский Минюст обвинил Винника в отмывании денег и махинациях с биткоинами на сумму более $4 млрд. Следствие считает, что Винник похитил средства после кибератаки на криптовалютную биржу Mt. Gox в 2014 году. В Москве также расследуется дело против Винника. Российские власти обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере. В мае Винник признался российским правоохранителям в похищении 750 млн руб.