На Кипре отозвали иск к Виннику о мошенничестве

На Кипре отозвали иск против россиянина Александра Винника, которого обвиняли в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Винника Тимофея Мусатова.

По его словам, данное решение было принято в ходе заседания Окружного суда Лимассола. Адвокат объяснил отзыв иска «слабостью обвинительной составляющей».​

«Кипрский суд не только формально удовлетворил данное ходатайство, но и одновременно принял решение о компенсации ответчику всех понесенных им судебных издержек», — отметил Винник.

Сторона защиты также подчеркнула, что дело завершилось на самой ранней стадии по инициативе истцов.

Сейчас суд Греции рассматривает апелляцию на выдачу россиянина во Францию, где его обвиняют в киберпреступлениях.

Александра Винника задержали в Греции по запросу США в июле 2017 года. Минюст США обвинил его в мошенничестве на сумму более $4 млрд. По версии следствия, он похитил эти деньги после кибератаки на биржу Mt. Gox в 2014 году. Помимо Греции, Франции и США дело Винника расследует и Россия. Так, в мае этого года он признался сотрудникам правоохранительных органов в хищении 750 млн руб.