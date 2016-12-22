МИД объяснил решение Греции выдать Винника Франции давлением извне

Российский МИД пообещал, что действия Греции, которая решила выдать россиянина Александра Винника Франции, не будут проигнорированы, говорится в комментарии ведомства.

«Греческие власти под давлением извне продолжают усугублять ситуацию в наших двусторонних отношениях», — отметил МИД, напомнив о решении Афин выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум россиянам.

По мнению министерства, эти шаги Грецией предприняты «вопреки существующей нормативной базе нашего сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам». В МИДе также указали, что Афины проигнорировали запрос Генпрокуратуры о выдаче Винника России, что «несомненно, должно иметь приоритет».

13 июля суд Греции решил экстрадировать Винника во Францию в ускоренном режиме. Он был задержан в июле 2017 года по запросу властей США, где его обвинили в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В конце июня ходатайство об экстрадиции Винника из Греции подала также Франция: там Винника подозревают в вымогательстве криптовалюты путем шантажа, а также в подделке денежных средств.