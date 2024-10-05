В Думе сообщили о разработке законопроекта о запрете квадроберов
В Госдуме начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Об этом «РИА Новости» сообщила депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
По ее словам, в России существуют целые сообщества квадроберов, и это «не так безобидно, как кажется на первый взгляд». Депутат отметила, что отвечать за это должны не дети и их родители, а те, кто «навязывает информацию», вызывающую интерес к квадробике.
«Наказывать надо тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», — считает она.
Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение и движения животных. Часто во время квадробинга люди надевают маски и хвосты, чтобы еще больше вжиться в роль животного.
Квадробика зародилась в Японии, однако как субкультура она стала популярной в США во многом благодаря социальным сетям и платформе TikTok. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.
Субкультуру квадроберов ранее также предлагала запретить представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина. По ее словам, чаще всего квадроберы — это подростки, которые не просто ходят на четвереньках и лают как собаки, но также набрасываются на окружающих и кусают их. «Те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать», — подчеркивала сенатор.
Психолог Антонина Перекрестова в разговоре с РБК Life отмечала, что квадробика — это простой и доступный способ избегающего поведения для детей, способ сбежать от реальности. По ее словам, к этой субкультуре присоединяются дети, которым не хватает внимания и поддержки со стороны родителей и педагогов, у которых проблемы в общении с ровесниками и не организовано вовлечение в интеллектуальное и физическое развитие.
«Хорошо если ребенок поиграет месяц-два и переключится сам или с родителями на более полезные развивающие занятия. Если нет, родителям стоит обратить внимание, есть ли у ребенка возможность выразить себя в творчестве, улучшить успехи в учебе, обсудить с детским психологом и психиатром психологическое состояние ребенка. Здесь вероятны неврозы, психотравмирующие ситуации, тревожно-депрессивные расстройства, расстройства адаптации», — сказала детский психолог.
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