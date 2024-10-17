Вяльбе призвала Госдуму запретить квадробинг
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила «Спорт-Экспрессу», что квадробинг нужно запретить на законодательном уровне.
«Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не спорт и не имеет к нему никакого отношения, как и к культуре в целом», — сказала Вяльбе.
По ее словам, даже ее 10-летняя дочь говорит, что это «ужас какой-то».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября сказал, что в Кремле «старательно держат эту тему за пределами нашей повестки», а замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко отказался называть квадробинг психическим заболеванием, но «когда мама ведет на поводке ребенка, с мамой надо разбираться».
Субкультура квадробинга зародилась в Японии, но развилась в США, его последователи, в основном дети до 14 лет, перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных, и используют маски и накладные хвосты.
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