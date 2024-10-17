Вяльбе призвала Госдуму запретить квадробинг

Глава Федерации лыжных гонок считает, что квадробинг не имеет отношения к спорту и культуре, и отметила, что на детей в масках в школе жалуется ее дочь

Елена Вяльбе (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила «Спорт-Экспрессу», что квадробинг нужно запретить на законодательном уровне.

«Надо, чтобы Госдума срочно приняла закон и закрыла это. Это не спорт и не имеет к нему никакого отношения, как и к культуре в целом», — сказала Вяльбе.

По ее словам, даже ее 10-летняя дочь говорит, что это «ужас какой-то».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября сказал, что в Кремле «старательно держат эту тему за пределами нашей повестки», а замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко отказался называть квадробинг психическим заболеванием, но «когда мама ведет на поводке ребенка, с мамой надо разбираться».