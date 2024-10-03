В Госдуме предложили наказывать родителей детей-квадроберов

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Родителей, поощряющих детей-квадроберов, должны привлекать к административной и уголовной ответственности, а также лишать родительских прав. Такое обращение направил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает «РИА Новости».

Колунов отреагировал на видео, появившееся в соцсетях, где жительница Омска выгуливала своего сына, который бегал на четвереньках. Мальчик был на поводке, изображая собаку. Видеозаписью заинтересовались в полиции, а Колунов попросил запретить движение квадробинг, обратившись к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой.

Он отметил, что в стране отмечается резкий рост случаев квадробинга, а в адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей. «Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово «квадроберы», а в августе 2024 года это число выросло до 439 683», — уточнил Колунов.

По мнению Колунова, изображение себя как домашнего животного, то есть собаки или кошки, пришло с Запада. «Как и в случае с ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность», — пообещал депутат.

Квадробика (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Люди во время занятий квадробикой используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков, кошек и других представителей фауны. Квадробика зародилась в Японии, но как субкультура развилась в США. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

В сентябре в Совете Федерации уже предлагали запретить молодежную субкультуру квадроберов. Представитель Ярославской области Наталия Косихина заявила, что такие субкультуры «не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать».