Патрушев заявил о 5 млн приехавших в Россию жителей Донбасса и областей
В Россию за последние годы прибыли около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины, спасаясь от «геноцида киевского режима». Об этом журналистам заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, передает «РИА Новости».
По его словам, сейчас «особое внимание по-прежнему будет уделено поддержке людей, прибывших из пострадавших от действий украинских неонацистов населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».
После того как в этих регионах будут созданы безопасные условия, государство окажет содействие этим жителям по возвращению к местам постоянного проживания, заверил Патрушев.
Секретарь Совбеза также рассказал, что правоохранительным органам и спецслужбам была поставлена задача по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, которые используют миграционные каналы для совершения терактов.
Также значительное внимание власти России обратят на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам.
В конце августа Минобороны России отчиталось, что с конца февраля на российскую территорию с ДНР и ЛНР и ряда регионов Украины вывезли 570 601 ребенка. Общее число вывезенных украинцев достигло 3 573 411 человек.
В Херсонской области началась эвакуация мирных жителей: власти решили вывезти на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов Херсона — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского. За два дня выехали 5 тыс. человек. Всего в течение недели планируют вывезти 50–60 тыс. человек.
Местные жители региона начали получать СМС-сообщения с призывом об эвакуации. «Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ», — говорилось в рассылке.