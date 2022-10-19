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Патрушев заявил о 5 млн приехавших в Россию жителей Донбасса и областей

Патрушев заявил о 5 млн приехавших в Россию «за убежищем» жителей Донбасса и областей
Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

В Россию за последние годы прибыли около 5 млн жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины, спасаясь от «геноцида киевского режима». Об этом журналистам заявил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, передает «РИА Новости».

По его словам, сейчас «особое внимание по-прежнему будет уделено поддержке людей, прибывших из пострадавших от действий украинских неонацистов населенных пунктов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

После того как в этих регионах будут созданы безопасные условия, государство окажет содействие этим жителям по возвращению к местам постоянного проживания, заверил Патрушев.

Секретарь Совбеза также рассказал, что правоохранительным органам и спецслужбам была поставлена задача по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, которые используют миграционные каналы для совершения терактов.

Также значительное внимание власти России обратят на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан, на обучение их детей по российским общеобразовательным программам.

В конце августа Минобороны России отчиталось, что с конца февраля на российскую территорию с ДНР и ЛНР и ряда регионов Украины вывезли 570 601 ребенка. Общее число вывезенных украинцев достигло 3 573 411 человек.

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В Херсонской области началась эвакуация мирных жителей: власти решили вывезти на левый берег Днепра жителей четырех муниципалитетов Херсона — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского. За два дня выехали 5 тыс. человек. Всего в течение недели планируют вывезти 50–60 тыс. человек.

Местные жители региона начали получать СМС-сообщения с призывом об эвакуации. «Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ», — говорилось в рассылке.

Теги
Николай Патрушев эвакуация ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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