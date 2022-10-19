Путин призвал скорректировать миграционную политику

Миграционная сфера «крайне чувствительна для национальной безопасности», государственная политика должна учитывать все существующие и потенциальные вызовы в этой области, заявил Путин

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Действующая в России концепция миграционной политики нуждается в изменениях, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности. Он указал на появление «моральных и региональных факторов», которые влияют на миграционную сферу, и призвал «совершенствовать работу, исходя из тщательного анализа новых реалий».

«Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества», — отметил Путин.

По словам президента, миграционная политика должна учитывать существующие и потенциальные вызовы, «стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства». Он напомнил, что давал такое поручение еще в 2020 году, и добавил, что ждет от членов Совбеза докладов «о том, что уже сделано, на каких приоритетах предстоит сосредоточить внимание в ближайшем будущем».

Два года назад Путин поручил администрации президента и правительству реформировать миграционный режим и институт гражданства. Тогда он говорил, что целью госполитики в этой сфере должно стать «формирование отвечающей интересам Российской Федерации миграционной ситуации».

В феврале текущего года президент создал Межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который называл контроль за пребыванием мигрантов в стране «составляющей частью режима безопасности».