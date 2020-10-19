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Пандемия коронавируса ,  
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«Ростуризм» раскрыл потери отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов

Из-за отсутствия иностранных туристов бизнес недосчитался 600 млрд. руб. Окончательная оценка потерь будет сделана в конце года. Летом глава Ростуризма оценивала общие потери отрасли в 1,5 млрд руб.
Зарина Догузова
Зарина Догузова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд. руб. из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.

«По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил $10,9 млрд. С учетом, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире у нас сейчас прогноз, что 600 млрд руб.составят потери по въездным потокам», — рассказала она.

По словам Догузовой, окончательная оценка потерь отрасли от пандемии будет произведена к концу года. Она отметила, что сумма будет зависеть от динамики будущего открытия границ. Глава Ростуризма добавила, что в целом годовой оборот туристической отрасли в обычное время составляет 3,7 трлн руб.

Россия уже возобновила авиасообщение с Турциюей, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египетом, ОАЭ, Мальдивами, в Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией и Кубой. 1 ноября планируется возобновить перелеты в Японию.

В октябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что возобновление въездного туризма в России ожидается не раньше конца 2021 года.

В АТОР назвали срок возобновления въездного туризма в России
Общество
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

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По данным пограничной службы ФСБ, с апреля по июнь 2020 года в Россию, несмотря на практически полное отсутствие международного авиасообщения, въехало 509 тыс. иностранцев. Это в 17 раз меньше, чем во втором квартале 2019 года. При этом две трети прибывших иностранцев — это граждане Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Филиппин. Все они — обслуживающий персонал транспортных средств (водители грузовиков, экипажи речных и морских судов, поездные бригады).

Летом Догузова сообщала, что российская туристическая отрасль вряд ли сможет наверстать потери из-за COVID-19 раньше конца 2021 года. Общие потери бизнеса от пандемии она тогда оценивала в 1,5 трлн. руб.

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Источник: JHU
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Авторы
Михаил Котляр, Илья Доронов
туризм Ростуризм убытки
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