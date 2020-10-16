Росавиация назвала даты возобновления рейсов на Кубу и в Сербию

Также власти увеличили число рейсов по ранее открытым направлениям — в Швейцарию, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и на Мальдивы.
Россия приостановила авиасообщение с другими странами в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. В августе на фоне снижения числа заразившихся полеты в другие страны начали возобновляться. Сейчас из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею. В то же время на части маршрутов действуют ограничения.
Так, для въезда в Японию иностранцам нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее чем за 72 часа до отлета. Еще одну проверку на COVID-19 требуется пройти уже в самом аэропорту, а затем нужно соблюдать двухнедельный карантин. На Кубе справок об отсутствии коронавируса не требуют, но после прибытия туристы должны сдать ПЦР-тест.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом