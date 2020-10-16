Росавиация назвала даты возобновления рейсов на Кубу и в Сербию

Об открытии авиасообщения с Кубой и Сербией накануне объявил оперативный штаб. Помимо этого Россия возобновит полеты в Японию

Фото: Desmond Boylan / Reuters

Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией с 15 октября, с Японией оно возобновится 1 ноября. Об этом РБК сообщил представитель Росавиации.

Оперативный штаб объявил об открытии полетов на Кубу, в Сербию, а также в Японию 14 октября.

Количество рейсов в неделю будет ограничено: