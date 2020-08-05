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Пандемия коронавируса ,  
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При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек

Во втором квартале этого года, когда в разгар пандемии Россия закрыла свои границы, в страну приехали более 500 тыс. иностранцев. Подавляющее большинство из них были сотрудниками транспортных компаний
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пограничная служба ФСБ опубликовала на сайте федеральной статистики данные за второй квартал 2020 года о въезде иностранцев в Россию и выезде соотечественников за рубеж. Именно на этот период пришелся разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Власти России с 27 марта остановили авиасообщение с другими странами (разрешались только эвакуационные рейсы, чтобы вернуть соотечественников на родину, и отдельные рейсы по поручению правительства). С 30 марта были закрыты также сухопутные и морские границы. Ограничения частично были сняты лишь в июне. С туристическими целями граждане России сейчас могут летать лишь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Готова принимать российских туристов Черногория.

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В апреле—июне 2020 года в Россию тем не менее прибыли более 509 тыс. иностранных граждан, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число прибывших в Россию снизилось в 17 раз. Годом ранее это были почти 8,7 млн человек.

Две трети иностранцев, приехавших в Россию в разгар пандемии были гражданами пяти государств: Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана, а также Филиппин. Из этой республики в Юго-Восточной Азии в апреле—июне приехали 34,2 тыс. человек. Все они были обслуживающим персоналом транспортных средств.

Такую цель — обслуживающий персонал транспортных средств — декларировали при пересечении границы подавляющее большинство прибывших во втором квартале 2020 года иностранцев — всего 437,5 тыс. человек. Введенный запрет на пересечение границы не распространялся на водителей грузовиков, экипажей речных и морских судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения.

С частными поездками в разгар пандемии в России прибыли 54,6 тыс. иностранцев, с деловыми целями — 11,9 тыс., транзитом — 1,7 тыс. Переехали в Россию на постоянное место жительства почти 1,4 тыс. человек. Примечательно, что годом ранее с такой целью границу России пересек лишь 171 человек.

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Въездной туристический поток в России снизился до нуля. В апреле—июне 2019 года иностранцы совершили почти 1,5 млн туристических поездок в Россию.

В свою очередь в другие страны в апреле—мае 2020 года выехали почти 442 тыс. россиян, следует из данных погранслужбы ФСБ. Больше половины из них отправились в Финляндию, Казахстан, Украину, Китай и Абхазию. Выездной поток снизился в 27 раз: во втором квартале 2019 года границу пересекли более 12,8 млн граждан РФ.

Как и в случае с въездом, в основном это был обслуживающий персонал транспортных средств — свыше 314 тыс. человек. С частными целями за границу отправились 98,2 тыс. соотечественников, по делам — 17,8 тыс., почти 3,9 тыс., пересекших границу, были военнослужащие, 78 человек уехали из страны на новое постоянное место жительство.

Еще 109 человек в апреле—июне 2020 года указали на границе, что отправляются за рубеж с туристическими целями. 42 таких туриста, как следует из данных погранслужбы ФСБ, отправились в Молдавию, по 12 — на Кипр и в Турцию, 9 — в Узбекистан.

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Только в апреле за границу отправились сотни россиян, сообщал ранее РБК на основе данных зарубежных статистических служб. Например, в Южной Корее в апреле побывали 1223 россиянина. Большинство из них, по данным местной статистики, были членами морских экипажей.

Автор: Дада Линделл
При участии: Сергей Соболев
Теги: выезд за границу, туризм, коронавирус, пограничная служба, Филиппины
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