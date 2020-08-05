При закрытых границах в Россию за три месяца приехали 0,5 млн человек

Во втором квартале этого года, когда в разгар пандемии Россия закрыла свои границы, в страну приехали более 500 тыс. иностранцев. Подавляющее большинство из них были сотрудниками транспортных компаний

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Пограничная служба ФСБ опубликовала на сайте федеральной статистики данные за второй квартал 2020 года о въезде иностранцев в Россию и выезде соотечественников за рубеж. Именно на этот период пришелся разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Власти России с 27 марта остановили авиасообщение с другими странами (разрешались только эвакуационные рейсы, чтобы вернуть соотечественников на родину, и отдельные рейсы по поручению правительства). С 30 марта были закрыты также сухопутные и морские границы. Ограничения частично были сняты лишь в июне. С туристическими целями граждане России сейчас могут летать лишь в Турцию, Великобританию и Танзанию. Готова принимать российских туристов Черногория.

В апреле—июне 2020 года в Россию тем не менее прибыли более 509 тыс. иностранных граждан, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число прибывших в Россию снизилось в 17 раз. Годом ранее это были почти 8,7 млн человек.

Две трети иностранцев, приехавших в Россию в разгар пандемии были гражданами пяти государств: Казахстана, Украины, Белоруссии, Узбекистана, а также Филиппин. Из этой республики в Юго-Восточной Азии в апреле—июне приехали 34,2 тыс. человек. Все они были обслуживающим персоналом транспортных средств.