Юристы попросили не штрафовать бизнес из-за ушедших на удаленку москвичей

Данные работающих на удаленке считаются персональными и их передача может быть признана нарушением, полагают юристы. Они попросили отказаться от штрафов за отказ передавать эту информацию властям Москвы

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Властям Москвы не стоит возбуждать административные дела в отношении работодателей по ст. 20.6.1 КоАП из-за непредоставления данных об ушедших на удаленку сотрудниках, считают в московском отделении Ассоциации юристов России. Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики этого отделения организации направила обращения (есть у РБК) в правительство и Совет Федерации, в которых попросила рекомендовать руководству регионов «проведение предварительных обсуждений тех мер и требований, которые принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, особенно когда такие меры затрагивают права и свободы граждан».

В организации считают, что «сбор таких данных будет противоречить требованиям федерального законодательства, что может привести к незаконному привлечению работодателей к административной ответственности в отсутствие их вины». К обращению юристов прикреплено заключение комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения, где разъясняется позиция организации.

Председатель комиссии и координатор работы при подготовке заключения — управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Руководитель аналитической работы — доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев. В комиссию также входят: вице-президент РАКИБ Елена Гультяева, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Илья Кучеров, директор Центра юридических технологий фонда «Сколково» Антон Пронин, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович и др.

Юристы ссылаются на положения 152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с прописанными в нем определениями под персональными данными понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Довод мэрии, что такие данные собираются в обезличенном виде, не отменяет это определение. Юристы напоминают, что согласно тому же закону персональные данные могут быть обезличены, то есть подвергнуты действиям, «в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных». Из этого следует, что к ним можно отнести даже обезличенную информацию.