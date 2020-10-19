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Юристы попросили не штрафовать бизнес из-за ушедших на удаленку москвичей

Данные работающих на удаленке считаются персональными и их передача может быть признана нарушением, полагают юристы. Они попросили отказаться от штрафов за отказ передавать эту информацию властям Москвы
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Властям Москвы не стоит возбуждать административные дела в отношении работодателей по ст. 20.6.1 КоАП из-за непредоставления данных об ушедших на удаленку сотрудниках, считают в московском отделении Ассоциации юристов России. Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики этого отделения организации направила обращения (есть у РБК) в правительство и Совет Федерации, в которых попросила рекомендовать руководству регионов «проведение предварительных обсуждений тех мер и требований, которые принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, особенно когда такие меры затрагивают права и свободы граждан».

В организации считают, что «сбор таких данных будет противоречить требованиям федерального законодательства, что может привести к незаконному привлечению работодателей к административной ответственности в отсутствие их вины». К обращению юристов прикреплено заключение комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения, где разъясняется позиция организации.

Председатель комиссии и координатор работы при подготовке заключения — управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Руководитель аналитической работы — доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев. В комиссию также входят: вице-президент РАКИБ Елена Гультяева, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Илья Кучеров, директор Центра юридических технологий фонда «Сколково» Антон Пронин, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович и др.

Юристы ссылаются на положения 152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с прописанными в нем определениями под персональными данными понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Довод мэрии, что такие данные собираются в обезличенном виде, не отменяет это определение. Юристы напоминают, что согласно тому же закону персональные данные могут быть обезличены, то есть подвергнуты действиям, «в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных». Из этого следует, что к ним можно отнести даже обезличенную информацию.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязующий предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать:

  • номера их мобильных телефонов;
  • номера автомобилей;
  • номера проездных «Тройка», «Стрелка» и многоразовых проездных;
  • номера социальных карт.

В соответствии с указом на удаленку должны быть переведены не менее 30% всех сотрудников, а также все пожилые работники и страдающие хроническими заболеваниями.

В мэрии настаивают, что перечисленные в указе данные не относятся к персональным, поскольку их собирают без привязки к именам. «Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявляли в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

В Минцифры признавали, что некоторые прописанные в указе категории данных могут быть отнесены к персональным, но подчеркивали, что на основании ряда нормативных документов обработка такой информации может проводиться без согласия субъекта.

Ст. 20.6.1 КоАП предусматривает штрафы до 50 тыс. руб. для физических, до 500 тыс. руб. для должностных и до 1 млн руб. для юридических лиц. Кроме того, дисквалификация до трех лет предусмотрена для должностных лиц, приостановка работы на срок до 90 суток — для юрлиц.

«Для работодателя такие данные будут персональными в силу того, что у него есть дополнительные данные, позволяющие соотнести указанную информацию с личностью конкретного работника. Для остальных лиц, в частности для операторов такого рода данных со стороны мэрии Москвы, такие сведения будут являться персональными данными, поскольку даже в отсутствие Ф. И. О. работника они, тем не менее, позволяют выделить лицо из общей массы других лиц, то есть такое лицо является косвенно определяемым», — говорится в заключении юристов.

В соответствии с законом обработка обезличенной персональной информации действительно допустима без согласия человека, однако только в статистических и исследовательских целях. «Очевидно, что цели, преследуемые мэрией Москвы при запросе данных работников, не относятся к вышеперечисленным», — замечают авторы заключения.

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Юристы поспорили с мэрией Москвы о понимании закона о персональных данных
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Юристы также отмечают, что объем данных, который может собирать и обрабатывать работодатель без согласия работника, определяется ст. 65 Трудового кодекса (перечень документов, предъявляемых работником при заключении трудового договора), например паспорт, диплом, трудовая книжка. Право работодателя без согласия работника собирать и обрабатывать номера телефонов и машин законом не предусмотрено. Трудовой кодекс и закон о персональных данных, напротив, подчеркивают, что работника нельзя принуждать к передаче таких сведений, указывают в Ассоциации юристов России.

Минцифры аргументировало передачу уже имеющихся у работодателя персональных данных властям п. 4 ст. 6 152-ФЗ. Согласно этому пункту обработка такого рода данных может производиться без согласия субъекта, если необходима для исполнения полномочий органов власти. «Приведенное Минцифры положение 152-ФЗ (п. 4 ч. 1 ст. 6) в данной ситуации не подходит, поскольку оно касается случаев, когда государственный орган обрабатывает данные для целей предоставления государственной услуги», — указывают юристы.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Таким образом, полномочия мэрии Москвы на сбор данных могут оправдываться только законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно которому органы власти могут устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Однако, указывают в Ассоциации юристов России, эти положения «должны применяться в системном единстве с другими нормами законодательства и не могут толковаться как разрешение органам власти субъектов РФ не соблюдать положения федерального законодательства».

Мэрия отказалась считать персональными данными номера телефонов москвичей
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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

«Те, кто работает на практике с этим вопросом, прекрасно знают позицию Роскомнадзора по поводу номеров телефонов: они признаются персональными данными в подобных случаях. Очень жаль, что за пять месяцев, прошедших с прошлого пика коронавируса, не удалось разработать легальных механизмов сбора данных у граждан и органам государственной власти приходится снова нарушать нормы закона. Я ни в коем случае не оспариваю необходимость защитить город и людей от эпидемии, но в нашем законодательстве есть немало законных средств для этого», — прокомментировал ситуацию член комиссии Роман Янковский.

РБК направил запросы в департамент информационных технологий Москвы и столичную мэрию.

Авторы
Владислав Скобелев, Георгий Тадтаев
При участии
Евгения Кузнецова
юристы Москва COVID-19 коронавирус
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