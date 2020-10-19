Юристы попросили не штрафовать бизнес из-за ушедших на удаленку москвичей
Властям Москвы не стоит возбуждать административные дела в отношении работодателей по ст. 20.6.1 КоАП из-за непредоставления данных об ушедших на удаленку сотрудниках, считают в московском отделении Ассоциации юристов России. Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики этого отделения организации направила обращения (есть у РБК) в правительство и Совет Федерации, в которых попросила рекомендовать руководству регионов «проведение предварительных обсуждений тех мер и требований, которые принимаются в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, особенно когда такие меры затрагивают права и свободы граждан».
Председатель комиссии и координатор работы при подготовке заключения — управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Руководитель аналитической работы — доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев. В комиссию также входят: вице-президент РАКИБ Елена Гультяева, заместитель генерального директора по правовым вопросам Института развития интернета (ИРИ) Борис Едидин, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Илья Кучеров, директор Центра юридических технологий фонда «Сколково» Антон Пронин, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович и др.
Юристы ссылаются на положения 152-ФЗ «О персональных данных». В соответствии с прописанными в нем определениями под персональными данными понимается «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Довод мэрии, что такие данные собираются в обезличенном виде, не отменяет это определение. Юристы напоминают, что согласно тому же закону персональные данные могут быть обезличены, то есть подвергнуты действиям, «в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных». Из этого следует, что к ним можно отнести даже обезличенную информацию.
В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязующий предпринимателей еженедельно предоставлять данные о работниках, которые переведены на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать:
- номера их мобильных телефонов;
- номера автомобилей;
- номера проездных «Тройка», «Стрелка» и многоразовых проездных;
- номера социальных карт.
В соответствии с указом на удаленку должны быть переведены не менее 30% всех сотрудников, а также все пожилые работники и страдающие хроническими заболеваниями.
В мэрии настаивают, что перечисленные в указе данные не относятся к персональным, поскольку их собирают без привязки к именам. «Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявляли в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
В Минцифры признавали, что некоторые прописанные в указе категории данных могут быть отнесены к персональным, но подчеркивали, что на основании ряда нормативных документов обработка такой информации может проводиться без согласия субъекта.
Ст. 20.6.1 КоАП предусматривает штрафы до 50 тыс. руб. для физических, до 500 тыс. руб. для должностных и до 1 млн руб. для юридических лиц. Кроме того, дисквалификация до трех лет предусмотрена для должностных лиц, приостановка работы на срок до 90 суток — для юрлиц.