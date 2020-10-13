ИТ-компании предложили сократить список данных для передачи мэрии Москвы

Они считают, что работодателей надо освободить от необходимости сообщать номера транспортных средств и мобильных телефонов, а также карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт сотрудников, находящихся на удаленке

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ИТ-ассоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт» обратились к властям с просьбой исключить некоторые категории данных сотрудников на удаленке из списка необходимых для передачи мэрии Москвы. Свою просьбу компании изложили в письме на имя главы Минцифры Максута Шадаева и попросили его обратиться к мэрии, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Ассоциации считают, что работодателей нужно освободить от обязательного предоставления номеров транспортных средств, мобильных телефонов, карт «Тройка» и «Стрелка», социальных карт и некоторых других данных сотрудников.

В письме также предлагается освободить работодателей от обязательного еженедельного отчета, если у них не изменилась численность сотрудников на удаленке.

С 12 октября по указу мэра компании Москвы обязаны предоставлять данные о сотрудниках, переведенных на работу в дистанционном режиме. Те, что не выполнят требование властей, могут получить штраф до 300 тыс. руб.