ИТ-компании предложили сократить список данных для передачи мэрии Москвы

Авторы письма напоминают, что собирать и передавать кому-либо личные данные без согласия владельца запрещено, кроме случаев, предусмотренных законодательством. При этом они отмечают, что указ мэра к таким случаям не относится. Следовательно, и исполнение указа, и отказ от этого «ставит законопослушные компании в условия вынужденного и безальтернативного нарушения законодательства», говорится в письме. В свою очередь, это ведет к штрафам и приостановке деятельности.
Ассоциации также подчеркнули, что у компаний зачастую просто нет необходимых данных о своих сотрудниках, так как часть из перечисленных в указе не имеет отношения к кадровому делопроизводству. Они также обратили внимание главы Минцифры на то, что некоторые средние и малые компании не обрабатывают и не хранят персональных данных сотрудников.
В Минцифры подтвердили получение письма. В ведомстве допустили, что некоторые из прописанных в указе категорий данных могут быть отнесены к персональным, но подчеркнули, что на основании ряда нормативных документов обработка такой информации может проводиться без согласия субъекта.
Президент Клуба молодых предпринимателей Москвы Дмитрий Порочкин также отметил проблему с электронными цифровыми подписями, которыми должны быть заверены предоставляемые в мэрию данные, пишут «Ведомости». По его словам, такими обладают далеко не все, так как это не считается обязательным условием ведением бизнеса.
В департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) заявляли, что информация, которую работодатели теперь обязаны передавать, не является персональными данными. Однако с этим не согласились опрошенные РБК юристы. Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский напомнил, что, по закону «О персональных данных», таковыми считаются любые данные, относящиеся к определенному или определяемому физическому лицу. По его словам, под это определение подпадает информация, которая позволяет косвенно установить личность, кроме имени, отчества и фамилии.
Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов заявил, что номер телефона, например, считается персональными данными согласно постановлению правительства от 13.09.2019 № 1197. По словам эксперта, главное основание для отнесения данных к персональным — это возможность определить по ним конкретного человека.
Сервис, через который работодатели подают информацию о сотрудниках, был запущен 9 октября, но в последний разрешенный день в его работе начались сбои. В мэрии объяснили это высокой нагрузкой, из-за того что предприниматели оставили передачу данных на последний день. В итоге срок подачи документов продлили до 19 октября.