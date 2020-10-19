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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки от коронавируса умерли 179 человек

За минувшие сутки ни одного летального исхода не было зафиксировано в Санкт-Петербурге, который идет на втором месте среди российских регионов по показателю смертности
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние 24 часа в России зафиксированы 179 смертей от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более ста летальных исходов из-за коронавируса. Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 51. В Ростовской области скончались 11 человек с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Московской области скончались восемь человек, в Свердловской области — семь, в Смоленской области — шесть, в Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Забайкальском краях — по пять человек.

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В Санкт-Петербурге, который чаще всего попадает в число лидеров среди российских регионов по смертности за сутки, за последние 24 часа не было выявлено ни одного летального исхода.

По показателю смертности за весь период пандемии лидирует Москва (6009 жертв, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 3422,
  • Московская область — 1478,
  • Дагестан — 714,
  • Свердловская область — 699,
  • Ростовская область — 664,
  • Нижегородская область — 660,
  • Красноярский край — 602,
  • Новосибирская область — 533,
  • Тульская область — 402.

За весь период пандемии в России из-за коронавируса скончались 24 366 человек. Эти данные расходятся с предоставленными Росстатом. По информации статистического ведомства, только с апреля по август в стране умерли 45 663 человека с COVID-19. Разница между его данными и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

За минувшие сутки в стране выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом (15 982). В общей сложности в России COVID-19 заболели 1 415 316 человек, из которых вылечились 1 075 904 пациента. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 54,3 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 449 тыс. за последние сутки.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 смертность
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