В России за сутки от коронавируса умерли 179 человек
За последние 24 часа в России зафиксированы 179 смертей от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более ста летальных исходов из-за коронавируса. Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 51. В Ростовской области скончались 11 человек с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Московской области скончались восемь человек, в Свердловской области — семь, в Смоленской области — шесть, в Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Забайкальском краях — по пять человек.
В Санкт-Петербурге, который чаще всего попадает в число лидеров среди российских регионов по смертности за сутки, за последние 24 часа не было выявлено ни одного летального исхода.
По показателю смертности за весь период пандемии лидирует Москва (6009 жертв, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах: