В России за сутки от коронавируса умерли 179 человек

За минувшие сутки ни одного летального исхода не было зафиксировано в Санкт-Петербурге, который идет на втором месте среди российских регионов по показателю смертности

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние 24 часа в России зафиксированы 179 смертей от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В стране с 29 сентября ежедневно регистрируется более ста летальных исходов из-за коронавируса. Больше всего жертв за последние сутки выявили в Москве — 51. В Ростовской области скончались 11 человек с коронавирусом. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек: в частности, в Московской области скончались восемь человек, в Свердловской области — семь, в Смоленской области — шесть, в Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Забайкальском краях — по пять человек.

В Санкт-Петербурге, который чаще всего попадает в число лидеров среди российских регионов по смертности за сутки, за последние 24 часа не было выявлено ни одного летального исхода.

По показателю смертности за весь период пандемии лидирует Москва (6009 жертв, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах: