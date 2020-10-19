Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов

Ученые выяснили, что рецепторный белок Tom70 помогает коронавирусам, однако его связка с коронавирусным геном Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов

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Коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут иметь одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить. Об этом говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, опубликованной в журнале Science.

В материале специалисты описали общую лекарственную мишень для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS. Ученые обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них исследователи определили 20 молекул, которые влияют на количество вирусных частиц каждого из трех коронавирусов, синтезируемых внутри клеток человеческого организма. К ним относится рецепторный белок Tom70, взаимодействующий с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2.

Tom70 представляет собой митохондриальный фермент, принимающий непосредственное участие в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Кроме того, он участвует в процессе активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против инфекции. Ученые выяснили, что Tom70 помогает коронавирусам, однако связка Tom70-Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия.