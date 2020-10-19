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Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов

Ученые выяснили, что рецепторный белок Tom70 помогает коронавирусам, однако его связка с коронавирусным геном Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Коронавирусы SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут иметь одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить. Об этом говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, опубликованной в журнале Science.

В материале специалисты описали общую лекарственную мишень для патогенов, вызывающих COVID-19 и SARS. Ученые обнаружили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них исследователи определили 20 молекул, которые влияют на количество вирусных частиц каждого из трех коронавирусов, синтезируемых внутри клеток человеческого организма. К ним относится рецепторный белок Tom70, взаимодействующий с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2.

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Фото:Murad Sezer / Reuters

Tom70 представляет собой митохондриальный фермент, принимающий непосредственное участие в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Кроме того, он участвует в процессе активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против инфекции. Ученые выяснили, что Tom70 помогает коронавирусам, однако связка Tom70-Orf9b может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Лекарственная мишень — конкретная молекула в организме, чья биохимическая функция тесно связана с возникновением или развитием определенной патологии, воздействие на которую молекулой лекарственного препарата дает терапевтический эффект.

«В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать», — заключили ученые.

Накануне, 18 октября, стало известно, что ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха выявили новый симптом коронавируса. Они пришли к выводу, что заразившиеся коронавирусом пациенты могут испытывать звон и шум в ушах (тиннитус) и в дальнейшем потерять слух

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Как отметили специалисты, такие симптомы наблюдались у больных COVID-19 и гриппом. При этом ученые подчеркнули, что тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания. Рассматриваться как симптом COVID-19 тиннитус может в сочетании с другими симптомами, характерными для этого заболевания.

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Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Комментируя эту информацию, врач-пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с РБК заявил, что при поражении организма вирусной инфекцией можно столкнуться с большим числом осложнений, включая проблемы с почками, кишечником и нервной системой. «Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха», — сказал он, добавив, что после вирусных инфекций может развиться импотенция, простатит, а также произойти потеря зрения.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь сообщил РБК, что не слышал о таком симптоме, как потеря слуха. «COVID-19 — это болезнь, которая может протекать либо с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома взрослых», — отметил он.

В списке основных симптомов коронавируса COVID-19, представленном Роспотребнадзором, значатся высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В отдельных случаях могут появляться симптомы желудочно-кишечных расстройств.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 лекарственные препараты
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