Врачи оценили выводы ученых о новом симптоме коронавируса

При поражении вирусной инфекцией человек может столкнуться с большим числом осложнений: страдают, в том числе, почки, кишечник, нервная система. Об этом РБК заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя заявление британских ученых о том, что заразившиеся COVID-19 могут испытывать нарушение слуха.

«Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха», — отметил Пурясев.

По словам врача, после вирусных инфекций у пациентов могут развиться импотенция и простатит, в некоторых случаях люди теряют зрение. При первых признаках неврита (воспаление периферических нервов) он призвал принимать более сильные противовоспалительные препараты.

Как заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, ему неизвестно о таком симптоме COVID-19, как потеря слуха. По его словам, коронавирусная инфекция может протекать либо с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых.