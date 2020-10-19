Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Врачи оценили выводы ученых о новом симптоме коронавируса Общество, 07:24 Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области Общество, 07:20 Большинство россиян допустили сбор персональных данных для борьбы с COVID Технологии и медиа, 07:02 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 06:59 Умер писатель Владимир Шпаков Общество, 06:34 Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия Технологии и медиа, 06:19 Украинский экс-посол предложил «вернуть» Крым через Белоруссию Политика, 06:08 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 05:48 WSJ узнала о визите в Дамаск представителя США для переговоров с властями Политика, 05:32 Тиньков продал Baring Vostok и Goldman Sachs долю в маркетплейсе Финансы, 05:08 Опрос показал самые популярные товары для покупки со скидкой Бизнес, 05:00 СМИ узнали о планах США вооружиться пушкой для сверхдальней стрельбы Политика, 04:31 Навальный раскритиковал Трампа из-за молчания по поводу его отравления Политика, 04:29 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 04:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врачи оценили выводы ученых о новом симптоме коронавируса

При поражении вирусной инфекцией человек может столкнуться с большим числом осложнений: страдают, в том числе, почки, кишечник, нервная система. Об этом РБК заявил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, комментируя заявление британских ученых о том, что заразившиеся COVID-19 могут испытывать нарушение слуха.

«Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха», — отметил Пурясев.

По словам врача, после вирусных инфекций у пациентов могут развиться импотенция и простатит, в некоторых случаях люди теряют зрение. При первых признаках неврита (воспаление периферических нервов) он призвал принимать более сильные противовоспалительные препараты.

Ученые выявили новый симптом коронавируса
Общество
Фото:Global Look Press

Как заявил РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, ему неизвестно о таком симптоме COVID-19, как потеря слуха. По его словам, коронавирусная инфекция может протекать либо с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых.

«Еще возможно развитие инфекционно-токсического шока и септического процесса, если будет присоединение вторичной бактериальной флоры», — добавил Вознесенский.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя назвали в числе симптомов заболевания COVID-19 звон и шум в ушах — тиннитус. По словам специалистов, в ряде стран были зафиксированы случаи потери слуха после заражения коронавирусом. При этом ученые отметили, что тиннитус может рассматриваться как симптом коронавирусной инфекции только в сочетании с другими, характерными для этого заболевания.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Роспотребнадзор относит к основным симптомам COVID-19 высокую температуру, озноб, слабость, головную боль, затрудненное дыхание, заложенность носа, кашель, боли в мышцах и конъюнктивит, в отдельных случаях — желудочно-кишечные расстройства. Во Всемирной организации здравоохранения к этому списку добавляют потерю вкуса и обоняния, усталость и сыпь.

В ряде случаев заболевшие переносят инфекцию без симптомов. По данным Роспотребнадзора, в апреле в России доля таких пациентов с подтвержденным COVID-19 составила 50%.

коронавирус симптомы новости
Материалы по теме
Врач назвала признаки бессимптомного течения COVID-19
Общество
Ученые назвали новые симптомы коронавируса
Общество
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter