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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса умерли еще 13 человек

Общее количество смертельных исходов в столице достигло 5057. За сутки в столице выявили 825 новых заболевших — максимум с 25 июня
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции умерли еще 13 пациентов, сообщает в субботу московский оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число смертельных исходов в Москве с начала эпидемии составило 5057. Днем ранее власти сообщали об 11 летальных случаях.

На утро 19 сентября в столице было выявлено 825 новых случаев заражения COVID-19. Это стало максимумом суточного прироста почти за три месяца — больше заболевших выявляли последний раз 25 июня. Всего с начала распространения болезни в Москве коронавирус подтвердился у 275,6 тыс человек.

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236 тыс. заболевших уже выздоровели. Как сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, количество вылечившихся пациентов продолжает превышать число новых — за последние сутки в столице выписались из больниц 919 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что второй волны коронавируса, несмотря на рост заболевших, в России не будет.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна [завершится]», — сказал медик. Он связал рост инфицированных с сезонной вспышкой ОРВИ, а также активизацией людей после самоизоляции.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Москва жертвы
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В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса
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