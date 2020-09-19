В Москве от коронавируса умерли еще 13 человек

Общее количество смертельных исходов в столице достигло 5057. За сутки в столице выявили 825 новых заболевших — максимум с 25 июня

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в столице от коронавирусной инфекции умерли еще 13 пациентов, сообщает в субботу московский оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число смертельных исходов в Москве с начала эпидемии составило 5057. Днем ранее власти сообщали об 11 летальных случаях.

На утро 19 сентября в столице было выявлено 825 новых случаев заражения COVID-19. Это стало максимумом суточного прироста почти за три месяца — больше заболевших выявляли последний раз 25 июня. Всего с начала распространения болезни в Москве коронавирус подтвердился у 275,6 тыс человек.

236 тыс. заболевших уже выздоровели. Как сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, количество вылечившихся пациентов продолжает превышать число новых — за последние сутки в столице выписались из больниц 919 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.