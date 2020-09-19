В Москве за сутки выявили 825 новых случаев коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зарегистрировали 825 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице за 18 сентября выздоровели 919 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Таким образом, общее число вылечившихся от инфекции в столице превысило 236 тыс.

В то же время, за сутки в Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 сентября объяснил рост числа новых заболевших в столице увеличением количества проводимых тестов. Сейчас, количество ежедневных ПЦР-тестирований составляет 66 тыс., до этого этот показатель был на уровне 40 тыс.