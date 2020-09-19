В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели 919 человек

В Москве от коронавируса выздоровели еще 919 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на вице-мэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, общее количество вылечившихся в столице выросло до 236 тыс. человек.

Ранее оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве скончались 11 человек. Таким образом, общее количество смертей в столице увеличилось до 5033. При этом днем ранее, 17 сентября, в Москве был зафиксирован минимальный уровень летальных случаев от коронавирусной инфекции с середины апреля — скончались восемь человек.

Однако, количество заболевших в Москве при этом растет. 18 сентября оперштаб сообщил о том, что коронавирусной инфекцией в городе впервые с конца июня заразились более 800 человек (805 новых случаев).



Ранее Роспотребнадзор указывал, что снижение количества смертей и увеличение потенциала распространения коронавирусной инфекции может свидетельствовать об адаптации вируса к человеку. Если эта тенденция продолжится, COVID-19 имеет все шансы стать сезонными вирусом, считают в ведомстве.