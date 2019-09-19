Раненного в перестрелке в московском метро полицейского прооперировали

В Москве прооперировали полицейского, раненного в перестрелке на станции метро «Рязанский проспект». Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным агентств, операцию провели в ночь на 19 сентября. Как уточнил собеседник ТАСС, полицейского перевели в реанимацию. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Перестрелка произошла вечером 18 сентября, когда сотрудники Собственной службы безопасности МВД проводили в метро задержание работника патрульно-постовой службы полиции (ППСП), подозреваемого в получении взятки. Мужчина начал отстреливаться, один полицейский в результате умер на месте, другой был ранен, уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД России. Как сообщали СМИ, у раненого были огнестрельные ранения в область шеи и живота. Полицейский потерял много крови, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

СК завел уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». По данным следствия, сотрудника патрульно-постовой службы подозревали в получении взятки от гражданина без документов. Размер взятки, по разным данным СМИ, варьировался от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Стрелявшего задержали и допросили. В правоохранительных органах сообщили, что 19 сентября следствие может выйти с ходатайством об его аресте.