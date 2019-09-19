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Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
На кадрах видно убегающего мужчину. РЕН-ТВ и Baza утверждают, что это полицейский Максим Веялко, который затем скончался от полученных ранений
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах, которые публикует телеканал РЕН-ТВ, видно как мужчина убегает от станции метро.

По утверждению телеканала, это раненый Максим Веялко, который затем скончался от полученных ранений.

Эти же кадры опубликовал и Telegram-канал Baza. «Раненый сотрудник ОСБ МВД Максим Веялко убегает от полицейского Алексея Смирнова. В него попали несколько пуль, он истекает кровью. Пробежав пару десятков метров, Веялко потеряет сознание и вскоре скончается», — сообщает Baza.

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В Москве на станции метро полицейские устроили перестрелку

Инцидент произошел 18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект». По данным следствия, события разворачивались во время проведения сотрудниками Управления собственной безопасности МВД операции по задержанию сотрудника полиции метрополитена, подозреваемого в получение взятки. Последний открыл стрельбу по коллегам из табельного оружия. В результате один из полицейских погиб, второй с ранениями доставлен в больницу.

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Расстрелявшего своих коллег полицейского подозревали во взятке до ₽2 тыс.

По данным ТАСС, размер взятки, в которой заподозрили сотрудника полиции метрополитена, составлял 2 тыс. руб. Эту же сумму называет и Baza. РЕН-ТВ сообщал, что размер взятки составлял 1 тыс. руб. По данным следствия, полицейского подозревали в получил взятки от гражданина, не имеющего документов.

Стрелявшего задержали. Заведено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: стрельба, полиция, метро, взятка
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