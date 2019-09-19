Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро

На кадрах видно убегающего мужчину. РЕН-ТВ и Baza утверждают, что это полицейский Максим Веялко, который затем скончался от полученных ранений

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах, которые публикует телеканал РЕН-ТВ, видно как мужчина убегает от станции метро.

По утверждению телеканала, это раненый Максим Веялко, который затем скончался от полученных ранений.

Эти же кадры опубликовал и Telegram-канал Baza. «Раненый сотрудник ОСБ МВД Максим Веялко убегает от полицейского Алексея Смирнова. В него попали несколько пуль, он истекает кровью. Пробежав пару десятков метров, Веялко потеряет сознание и вскоре скончается», — сообщает Baza.