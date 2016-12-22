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МВД прокомментировало утечки данных о паспортах Боширова и Петрова
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МВД прокомментировало утечки данных о паспортах Боширова и Петрова
Общество, 15:18
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МВД прокомментировало утечки данных о паспортах Боширова и Петрова
Нельзя понять по документам ФМС, работает ли человек на спецслужбу, заявил замглавы МВД. Утечка данных о паспортах легла в основу расследования о связи с ГРУ Петрова и Боширова, обвиненных в отравлении Скрипалей
Александр Петров (справа) и Руслан Боширов   (Фото: Metropolitan Police via AP)

Замглавы МВД ​Игорь Зубов заявил, что определить, является ли человек сотрудником ГРУ, по базе данных Федеральной миграционной службы невозможно, передает ТАСС.

«Конечно, невозможно», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Зубов отметил, что в ФМС «нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще». «Нет таких подразделений, физически нет», — подчеркнул замглавы МВД.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на заседании парламента, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ (в 2010 году оно было преобразовано в Главное управление Генштаба. — РБК). После этого ​Скотленд-Ярд опубликовал серию фотографий двух мужчин, которые, по данным следствия, путешествовали по стране с российскими паспортами под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

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Позже сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли обвинения в свой адрес, заявив, что являются предпринимателями из фитнес-индустрии, а в Солсбери приезжали отдохнуть и осмотреть старинный собор.

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Фотогалерея

После этого Международная группа расследователей Bellingcat и The Insider опубликовали копии служебных документов ФМС, а частности — копии заявления на выдачу паспорта на имя Александра Петрова. На оборотной стороне заявления, стоит пометка «есть письмо С.С.», которую источники Bellingcat и Би-би-си расшифровали как сокращение от «совершенно секретно». Кроме того, на документе был штамп с подписью «сведений не давать» и кодом 195-79-66.

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Исследователи также обратили внимание на ряд расхождений в документах — в частности, на то, что до 2009 года существование Петрова документально не подтверждено, а также на то, что в номере паспорта Петрова и Боширова различаются только последние цифры. Позже «Новая газета» опубликовала заметку, в которой утверждала, что цифры — это номер телефона, который принадлежит Минобороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти публикации дезинформацией.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: паспорта , утечка данных , журналистское расследование , ГУ МВД России
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