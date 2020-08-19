Фонд Хабенского сообщил о взломе почты директора и сотрудников

По данным компании Group IB, сразу несколько благотворительных организаций стали целями кибермошенников

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На благотворительный фонд Константина Хабенского была предпринята кибератака с целью хищения собранных средств, сообщили РБК в фонде. Она была нейтрализована с помощью специалистов компании Group IB.

«Рабочая почта директора Фонда Хабенского Алены Мешковой и некоторых других сотрудников фонда были взломаны мошенниками. Вместе с нашими партнерами из Group IB — специалистами в области кибербезопасности — мы активно работали над устранением этой проблемы в течение нескольких дней, когда совершались атаки. Злоумышленники пытались заполучить средства, отправляя с почт некоторых сотрудников письма с просьбами денежных переводов на личные счета», — рассказали РБК в пресс-службе фонда.

В сообщении Group IB говорится, что кибератакам мошенников подверглись по меньшей мере три крупные благотворительные организации, а еще против семи благотворительных организаций подобные атаки готовились. В компании также отметили, что подлинный почтовый аккаунт директора фонда скомпрометирован не был.

«Мошенники отправляли поддельные письма от лица руководителей благотворительных фондов их коллегам, например из финансового отдела, с просьбой срочно оплатить лечение кого-то из подопечных организации», — рассказали в Group IB.



При этом злоумышленники регистрируют домены с названиями, похожими на домены компаний, которые они собираются атаковать, и используют технологии спуфинга (подмены адреса) электронной почты.