Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края

Александр Витько и Михаил Дегтярев (Фото: Викентий Барковский / РИА Новости)

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщается на сайте правительства края.

Причиной увольнения названа «неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе». В частности, Дегтярев провел внеплановую проверку одной из поликлиник края, где «услышал и увидел много нового».

«Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения COVID-19. С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике. <...> Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы», — заявил Дегтярев.

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