Дегтярев попросил Мишустина расширить льготы на тарифы в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев (слева) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл на заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в Благовещенске, которую возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин, переедает «РИА Новости».

На заседании Дегтярев попросил у Мишустина распространить сниженные энерготарифы на часть районов Хабаровского края.

«Вы 14 августа в Петропавловске-Камчатском давали поручения Минэнерго о сниженных тарифах на электроэнергию до 2028 года. Просьба — часть районов северных включить в этот законопроект, дабы поддержать малый бизнес», — сказал Дегтярев. Он подчеркнул, что часть территорий Хабаровского края технологически не связана с единой энергосистемой, электроэнергия там генерируется дизельных станциях и на Николаевской ТЭЦ.

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