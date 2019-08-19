Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
«На борту находились 173 пассажира. Жертв не было», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел около 21:04 по местному времени (20:04 мск), лайнер задел взлетно-посадочную полосу, в результате чего был поврежден хвост.
Для расследования происшествия будет создана комиссия, следующий рейс будет выполнять резервный самолет «Победы», добавили в комитете.
Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, в 21:04 в Гюмри приземлился рейс DP855, который вылетел из Внуково в 17:54.