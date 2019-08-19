Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении

На борту самолета находились 173 пассажира, по предварительным данным, при посадке в Гюмри лайнер хвостом задел взлетно-посадочную полосу. В пресс-службе «Победы» заявили, что говорить о жесткой посадке преждевременно

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

«На борту находились 173 пассажира. Жертв не было», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 21:04 по местному времени (20:04 мск), лайнер задел взлетно-посадочную полосу, в результате чего был поврежден хвост.

Для расследования происшествия будет создана комиссия, следующий рейс будет выполнять резервный самолет «Победы», добавили в комитете.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, в 21:04 в Гюмри приземлился рейс DP855, который вылетел из Внуково в 17:54.