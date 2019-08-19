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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
На борту самолета находились 173 пассажира, по предварительным данным, при посадке в Гюмри лайнер хвостом задел взлетно-посадочную полосу. В пресс-службе «Победы» заявили, что говорить о жесткой посадке преждевременно
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.

«На борту находились 173 пассажира. Жертв не было», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 21:04 по местному времени (20:04 мск), лайнер задел взлетно-посадочную полосу, в результате чего был поврежден хвост.

Для расследования происшествия будет создана комиссия, следующий рейс будет выполнять резервный самолет «Победы», добавили в комитете.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, в 21:04 в Гюмри приземлился рейс DP855, который вылетел из Внуково в 17:54.

В пресс-службе «Победы» заявили РБК, что пострадавших нет. «Есть подозрение на касание хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа, при уходе на второй круг», — сказали в авиакомпании, уточнив, что речь идет о Boeing 737-800. За пассажирами обратного рейса в Гюмри уже вылетел резервный борт, добавили в «Победе». «Делать выводы о жесткой посадке преждевременно», — сказали в пресс-службе.

16 августа отправку рейса «Победы» из Минвод в Москву перенесли на четыре часа из-за того, что в двигатель самолета попала птица. Это произошло на следующий день после жесткой посадки лайнера Airbus A-321 «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье, причиной которой стало столкновение со стаей чаек.

«Победа» еженедельно выполняет десять рейсов в Гюмри, лоукостер летает туда с 2016 года. В начале августа компания объявила о приостановке продаж билетов на рейсы по маршруту Москва — Гюмри, но позже возобновила их. «…Аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса», — объяснили в пресс-службе «Победы».

Авторы: Константин Нагаев, Мария Кокорева
Теги: Самолет, жесткая посадка
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