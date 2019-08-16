«Победа» возобновила прекращенную неделю назад продажу билетов в Гюмри

«Победа» возобновила прекращенную неделю назад продажу билетов в Гюмри

Авиакомпания «Победа» возобновила продажу билетов в армянский Гюмри, прекращенную на прошлой неделе. Об этом РБК заявили в компании.

«Сегодня мы возобновляем продажу рейсов в Гюмри: аэропорт пообещал принять все необходимые меры по контролю качества топливозаправочного процесса», — заявили в пресс-службе «Победы».

6 августа «Победа» объявила о приостановке до марта продажи билетов в Гюмри.

Источник, близкий к перевозчику, сообщил РБК, что это вызвано систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри. «Победа» обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться, однако это не изменило ситуацию.

Собеседник отмечал, что заправкой топлива в Гюмри занимается «Аэрофьюэлз Интернешенел».