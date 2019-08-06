«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

В авиакомпании недовольны систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри, говорит источник

Вид на площадь Независимости в городе Гюмри (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Источник, близкий к перевозчику, сообщил РБК, что это связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона (до конца октября. — РБК) «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена», — рассказал собеседник РБК.

РБК направил запрос в аэропорт Гюмри. На сайте «Победы» указано, что лоукостер осуществляет десять рейсов в Гюмри в неделю, на зимний период компания планировала семь рейсов в неделю. «Победа» летает в этот город с декабря 2016 года.