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«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
В авиакомпании недовольны систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри, говорит источник
Вид на площадь Независимости в городе Гюмри (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

Источник, близкий к перевозчику, сообщил РБК, что это связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри.

«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона (до конца октября. — РБК) «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена», — рассказал собеседник РБК.

РБК направил запрос в аэропорт Гюмри. На сайте «Победы» указано, что лоукостер осуществляет десять рейсов в Гюмри в неделю, на зимний период компания планировала семь рейсов в неделю. «Победа» летает в этот город с декабря 2016 года.

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В конце июня «Победа» отозвала свой допуск на выполнение перелетов из Перми в Анталию и Стамбул (Турция). С октября компания начнет осуществлять рейсы на Ближний Восток. «Победа» будет выполнять четыре рейса в неделю в Дубай и три — в Эйлат.

В июле авиакомпания запустила продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заявил, что в первый год планируется реализовать 50 тыс. туров. Помимо покупки билетов в рамках проекта клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом.

Авторы: Мария Кокорева, Константин Ткаченко
Теги: «Победа», Армения
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