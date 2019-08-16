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Vipshop $11 (+52,78%) прогноз JP Morgan к 30.04.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
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Посадка А321 в поле ,  
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Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель
Отправка самолета в Москву была перенесена на четыре часа, чтобы Boeing смогли осмотреть специалисты

Вылет самолета «Победы» из Минеральных Вод в столичный аэропорт Внуково был задержан на четыре часа. Как сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании, причиной стала поступившая информация о возможном попадании птицы в правый двигатель. На место прибыли специалисты, которые провели осмотр лайнера на предмет подтверждений.

В соответствии с онлайн-табло аэропорта Boeing 737 должен был вылететь из Минеральных Вод в 7:05 мск. В результате проверки отправка самолета была перенесена на 11:05 мск. Позже и это время было изменено на 11:40 мск.

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Старший смены аэропорта Минеральных Вод Галина Зеркалова отказалась комментировать РБК ситуацию, сложившуюся с самолетом «Победы».

Накануне столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь. Из-за попадания птиц в двигатели произошел отказ силовой установки, и экипажу пришлось сажать лайнер в кукурузном поле. На борту самолета находились 226 пассажиров, никто не погиб.

Авторы: Мария Кокорева, Артем Филипенок, Дмитрий Алексеев
Теги: «Победа», Минеральные Воды
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