В Госдуме предложили запрещать дебоширам ездить в поездах

Ранее в РЖД признавали, что введение черных списков сопряжено с трудностями. Железная дорога зачастую является безальтернативным видом транспорта

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В комитете Госдумы по транспорту и строительству считают правильным наказывать устраивающих дебош в поездах так же, как авиадебоширов. Об этом агентству «Москва» сообщил член комитета Дмитрий Ионин. Речь идет о возможном отказе продавать таким людям билеты.

По его словам, проблема дебоширства в первую очередь существует от безнаказанности, а предотвратить возникший инцидент в поезде бывает сложнее, чем в самолете.

Идея ввести черные списки для дебоширов в поездах периодически поднимается руководством РЖД. Например, в мае 2018 года об этом говорил глава компании Олег Белозеров. По его словам, вносить в такие списки человека можно было бы на год, а потом снимать ограничения.

Однако Белозеров признал, что ограничения необходимо тщательно обсудить. Он указал на определенные сложности, с которыми можно столкнуться при исполнении закона. «Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае», — объяснил он. Подобный момент прописан и в законе об авиадебоширах. Человека нельзя внести в черный список, если человеку нужно попасть в регион, куда нельзя попасть другим способом.