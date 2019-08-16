Суд арестовал пытавшегося разбить иллюминатор головой авиадебошира

В Краснодаре суд арестовал на пять суток пассажира, устроившего дебош во время рейса Тель-Авив — Санкт-Петербург. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из-за происшествия самолет совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Краснодар (Пашковский) имени Екатерины II.

«Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который во время полета нарушал общественный порядок: вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор», — говорится в сообщении.

Дебошира, которым оказался 32-летний житель города Кировска Ленинградской области, доставили в полицию, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению). Суд назначил мужчине арест сроком на пять суток.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.