МВД сообщило о недопуске 1 тыс. человек на авиарейсы с начала года

С начала 2018 года полиция не допустила на авиарейсы более 1 тыс. человек. Об этом заявил замначальника ГУ МВД России на транспорте Василий Ярцев, сообщает ТАСС. По его словам, речь шла о «потенциальных нарушителях».
«За семь месяцев этого года были сняты с рейсов 430 авиадебоширов, которые не попадают под уголовную ответственность, 150 из них находились в алкогольном опьянении», — сказал Ярцев. С начала года к уголовной ответственности были привлечены около 60 нарушителей общественного порядка на транспорте, из них более 20 устраивали дебош в самолетах и более 30 — в железнодорожных поездах.
В марте 2017 года Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дебоширов на общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф от 150 до 300 тыс. руб. или ограничение или лишение свободы до двух лет.