СК предложил бороться с авиадебоширами с помощью физиогностики

В СК указывают на необходимость совершенствования схем контроля за поведением пассажиров и профилактики преступлений, связанных с деструктивными действиями на борту, а также расширения возможность видеофиксации действий дебоширов

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Одним из важнейших способов борьбы с авиадебоширами служит принятие профилактических мер, позволяющих предотвратить совершение правонарушений и преступлений. Об этом заявил в эфире программы «Следовательно...» руководитель московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин. К числу используемых при этом мер он отнес физиогностику, то есть определение состояния человека исходя из анализа выражения лица.

«На что мы обращаем внимание, это совершенствование схем контроля за поведением пассажиров. Есть за границей примеры физиогностики, выявления с использованием специальных программ лиц, настроенных на конфликты, на деструкцию определенную. На это мы тоже обращаем внимание, в своих представлениях на это указываем», — сказал Вазюлин.

Глава ММСУТ также указал на необходимость расширения возможности видеофиксации происходящего в самолетах и аэропортах.

«Мы вносим в отрасль свои предложения об использовании видеофиксации поведения [пассажиров] и на борту, и в месте ожидания вылета, в том числе и в автобусах. Потому что очень часто в шаттлах возникают или начинают возникать ссоры, конфликты, порождающие потом деструктивное поведение на борту», — отметил Вазюлин.