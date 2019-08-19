На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Об аресте судна «Мрия» заявила прокуратура Автономной Республики Крым. Ранее Херсонский городской суд отказался накладывать арест на танкер, однако в апелляционной инстанции его решение было отменено

Танкер «Мрия» (Фото: Владимир Владиславлев / fleetphoto.ru)

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

10 августа сотрудники правоохранительных органов провели обыск на зашедшем в херсонский порт танкере. После этого прокуратура АРК попросила Херсонский городской суд наложить на судно арест, но суд сделать это отказался. В апелляционной инстанции решение городского суда было отменено.

«Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Танкер «Вилга» сменил название на «Мрию» в августе 2018 года, а в сентябре — собственника. Ранее им была астраханская судоходная компания «Маршалл». Согласно данным портала «Водный транспорт», владельцем судна с 2014 года является компания из Симферополя «МК «Транссервис». Танкер ходит под украинским флагом.