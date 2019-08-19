На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,75 +0,23 EUR Бирж. 74,10 +0,34 Brent 59,15 +0,80% USD Нал. 67,15 66,34 EUR Нал. 74,57 73,66 USD ЦБ 66,61 +0,61 EUR ЦБ 73,95 +0,73 EUR/USD 1,1101 +0,0011 BTC/USD Бирж. 10 713,00 +368,00 IMOEX 2 632,45 +0,66% RTSI 1 242,18 +0,19% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
ТМК ₽85,64 (+53,04%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,34%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,19%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-43,95%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
ТМК ₽85,64 (+53,04%) прогноз Sova capital к 13.05.20
OBUV ₽103 (+81,34%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,19%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
General Electric $5 (-43,95%) прогноз JP Morgan к 08.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 66,61 (+0,61) Quote, 12:48
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 73,95 (+0,73) Quote, 12:48
Заставь машину думать: как развивают искусственный интеллект у роботов Экономика инноваций, 15:46  Счетная палата обнаружила угрозу срыва программы по очистке Байкала Общество, 15:41 Мосгорсуд оставил под арестом двух фигурантов дела о массовых беспорядках Общество, 15:40 Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми Общество, 15:37 На матч «Краснодара» в отборе Лиги чемпионов назначены испанские арбитры Спорт, 15:29 Омбудсмен предложил школам самим ограничивать использование телефонов Общество, 15:26 Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии Общество, 15:23 Форвард ЦСКА Чалов обратился к фанатам перед дерби со «Спартаком» Спорт, 15:12 LinkedIn и машинное обучение: как меняется HR-индустрия Pro, 15:10 Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки в России Недвижимость, 15:09 Синоптики заявили о возвращении погоды в Москве к климатической норме Общество, 14:53 СК возбудил дело после отравления детей в летнем лагере Иннополиса Общество, 14:46 «Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321 Общество, 14:44 Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом Политика, 14:42
Общество ,  
0 
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Об аресте судна «Мрия» заявила прокуратура Автономной Республики Крым. Ранее Херсонский городской суд отказался накладывать арест на танкер, однако в апелляционной инстанции его решение было отменено
Танкер «Мрия» (Фото: Владимир Владиславлев / fleetphoto.ru)

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.

10 августа сотрудники правоохранительных органов провели обыск на зашедшем в херсонский порт танкере. После этого прокуратура АРК попросила Херсонский городской суд наложить на судно арест, но суд сделать это отказался. В апелляционной инстанции решение городского суда было отменено.

«Определение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Политика
СБУ проверит работу IMAX в Крыму под санкциями

Танкер «Вилга» сменил название на «Мрию» в августе 2018 года, а в сентябре — собственника. Ранее им была астраханская судоходная компания «Маршалл». Согласно данным портала «Водный транспорт», владельцем судна с 2014 года является компания из Симферополя «МК «Транссервис». Танкер ходит под украинским флагом.

В конце июля украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) 25 июля. По данным ведомства, в ноябре 2018 года данное судно называлось Neyma и его использовали для задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Экипаж танкера отпустили после допроса, само судно украинская сторона признала вещдоком.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Крым, Апелляционный суд
Материалы по теме
Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в Херсоне
Общество
Порт заявил о незаконном обыске СБУ из-за захода танкера в Севастополь
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter