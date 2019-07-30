На Украине арестовали российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами», — написал Матиос. Кроме того, суд проверил правомерность действий сотрудников военной прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ), которые проводили обыск на задержанном судне.

Матиос также отреагировал на сообщения о том, что для проведения следственных действий на танкере украинским силовикам нужно было разрешение российского консула. По словам главного военного прокурора, согласие дипломатов не было нужно в соответствии с нормами международных договоров, ратифицированных Москвой и Киевом.

СБУ сообщила о задержании российского танкера 25 июля. По данным ведомства, в ноябре 2018 года данное судно называлось Neyma и его использовали для задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Экипаж танкера отпустили после допроса, само судно украинская сторона признала вещдоком.