СБУ проверит работу IMAX в Крыму под санкциями

Служба безопасности Украины «учтет в оперативной деятельности» информацию о том, что в Крыму продолжают работу кинотеатры канадской корпорации IMAX и других зарубежных прокатчиков. Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на ответ СБУ на запрос журналистов.

Поводом для этого стало расследование украинских журналистов, из которого следует, что в республике, которая находится под международными санкциями, продолжают полноценно работать кинотеатры, в том числе в формате IMAX: несмотря на санкции, в них демонстрируются западные новинки. Кинотеатры IMAX оказались в фокусе расследования по той причине, что все они действуют по принципу франшизы — права на формат принадлежат канадской IMAX Corporation. Именно она должна передавать франчайзи ключи для синхронизации фильма с оборудованием. IMAX обозначает кинотеатры в Крыму как украинские, однако копии фильмов они получают через Россию. Это, писали авторы, свидетельствует о схемах обхода санкций.

Источник в правительстве Украины заявил, что хотя отстаивать права Украины в этом случае должен МИД, чиновники опасаются, что бренд из-за давления может покинуть украинский рынок. Исполняющий обязанности директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Александр Шевченко заявлял, что вопросом уже занимается украинское посольство в Канаде.

В СБУ сообщили, что проверят ситуацию и примут меры при наличии оснований.