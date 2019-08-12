Порт заявил о незаконном обыске СБУ из-за захода танкера в Севастополь

Сотрудники СБУ провели незаконный обыск на танкере «Мрия» и препятствовали выгрузке топлива, заявили в украинском Предприятии по обеспечению нефтепродуктами. Корабль заподозрили в заходе в порт Севастополя

Порт в Севастополе (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время проведения обысков на танкере «Мрия» заблокировали работу одного из причалов Херсонского нефтеперевалочного комплекса, которым управляет украинское Предприятие по обеспечению нефтепродуктами (ПОНП). Выдержку из заявления завода приводит издание Enkorr.

В нем говорится, что днем 10 августа сотрудники СБУ, которых сопровождали неизвестные в масках, «незаконно проникли на территорию предприятия и препятствовали выгрузке топлива в резервуары предприятия». Они объяснили свои действия необходимостью обысков на «Мрии», который готовился к отгрузке. Следователи пытались «силовым путем прервать технологический процесс выгрузки топлива». Возобновить его удалось только после вызова нацполиции, отмечает предприятие.

По данным издания, с 2018 года владельцем танкера является ООО «Тефин». В компании сообщили, следователь СБУ представил определение судьи Херсонского горсуда, который санкционировал проведение обыска на судне «Вилга» (прежнее название «Мрии»). «В определении судьи, которое следователь СБУ предоставил для ознакомления, было указано другое название судна и совсем другой его владелец», — отметили там.

Несмотря на это, следователи провели обыск на судне, «о котором речь в определении суда вообще не шла». Действия СБУ в «Тефине» назвали незаконными.

Поводом для проведения обысков стали подозрения в том, что судно незаконно зашло в порт Севастополя в 2015 году. Как заявили в «Тефине», действующие владелец и команда не имеют к инциденту никакого отношения. «Ответственность могут нести исключительно лица, которые по состоянию на 2015 года владели судном», — сообщили в компании-судовладельце.