Аэропорт Махачкалы закрыли после протестов из-за рейса из Израиля

Аэропорт Махачкалы закрыт на прилет и вылет, сообщила пресс-служба Росавиации. Вечером туда ворвались люди из-за прилета рейса из Израиля.

«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — говорится в сообщении.

В 20:50 и 21:15 (местное время совпадает с мск) в аэропорту должны были приземлиться два рейса — WZ 1918 авикомпании Red Wings из Нижневартовска и DP 199 «Победы» из московского Внуково. Оба рейса «ожидаются», следует из данных на онлайн-табло.

WZ 1918 был перенаправлен в Минеральные воды, сообщили РБК в пресс-службе Red Wings.

Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собралась толпа людей перед прилетом рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из аэропорта Бен-Гурион. Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля, писала Baza.

Позже толпа людей прорвалась в международный терминал аэропорта и заблокировала его, писал «Подъем», а затем вышла на взлетно-посадочную полосу», передавали «Известия».

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