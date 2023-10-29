Аэропорт Махачкалы закрыли после протестов из-за рейса из Израиля
Аэропорт Махачкалы закрыт на прилет и вылет, сообщила пресс-служба Росавиации. Вечером туда ворвались люди из-за прилета рейса из Израиля.
«В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка», — говорится в сообщении.
В 20:50 и 21:15 (местное время совпадает с мск) в аэропорту должны были приземлиться два рейса — WZ 1918 авикомпании Red Wings из Нижневартовска и DP 199 «Победы» из московского Внуково. Оба рейса «ожидаются», следует из данных на онлайн-табло.
WZ 1918 был перенаправлен в Минеральные воды, сообщили РБК в пресс-службе Red Wings.
Вечером 29 октября у аэропорта Махачкалы собралась толпа людей перед прилетом рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из аэропорта Бен-Гурион. Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров выезжающих из аэропорта машин в поисках людей, прилетевших из Израиля, писала Baza.
Позже толпа людей прорвалась в международный терминал аэропорта и заблокировала его, писал «Подъем», а затем вышла на взлетно-посадочную полосу», передавали «Известия».
Материал дополняется
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности