В Кремле заявили об отсутствии решения об отставке Фургала

Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин пока не принял решения об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х, и назначении врио. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается исполняющего обязанности, президент пока не принял решение», — сказал Песков. Он добавил, что долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя.

Он указал, что в своих решениях Путин руководствуется докладами следствия о ходе расследования в отношении губернатора и информацией о ситуации в крае.

Губернатора задержали 9 июля, суд арестовал его до 9 сентября. Его дело связано с преступлениями, совершенными в 2004–2005 годах, когда в Хабаровском крае были убиты Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. По данным СК, в тот период у них были конфликты с Фургалом, который тогда был совладельцем компании «Миф-Хабаровск». Фургал не признает вину.