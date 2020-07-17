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Дело губернатора Фургала ,  
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В Кремле заявили об отсутствии решения об отставке Фургала

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин пока не принял решения об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х, и назначении врио. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается исполняющего обязанности, президент пока не принял решение», — сказал Песков. Он добавил, что долго регион не может оставаться без исполняющего обязанности руководителя.

Он указал, что в своих решениях Путин руководствуется докладами следствия о ходе расследования в отношении губернатора и информацией о ситуации в крае.

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Сергей Фургал

Губернатора задержали 9 июля, суд арестовал его до 9 сентября. Его дело связано с преступлениями, совершенными в 2004–2005 годах, когда в Хабаровском крае были убиты Евгений Зоря, Олег Булатов, Александр Адамов и Роман Сандалов. По данным СК, в тот период у них были конфликты с Фургалом, который тогда был совладельцем компании «Миф-Хабаровск». Фургал не признает вину.

Во время судебного заседания о мере пресечения он упомянул свою должность в прошедшем времени. «Я работаю, ну, наверное, уже работал губернатором Хабаровского края», — сказал он.

Источники РБК говорили, что Фургала могут в ближайшее время отправить в отставку в связи с утратой доверия президента. Один из собеседников РБК пояснял, что это зависит от того, когда решат проводить выборы в регионе — в текущем году или следующем.

Теги: Сергей Фургал, Дмитрий Песков, отставка
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